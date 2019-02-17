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Ufak Tefek Aşk: Bade İşçil eski rol arkadaşı Gökçe Bahadır'ın yeni ayrıldığı sevgilisi Efe Duru ile baş başa yemekte

Bade İşçil hakkında şok eden iddia ortaya atıldı. Bade İşçil'in, eski rol arkadaşı Gökçe Bahadır'ın 2 ay önce ayrıldığı sevgilisi Efe Duru ile baş başa yemek yediği iddia edildi. Bade İşçil, geçtiğimiz haftalarda "Fakire tipim müsait değil" sözüyle gündeme bomba gibi düşmüştü. İşçil, bu kez de eski rol arkadaşı Gökçe Bahadır'ın Aralık ayında ayrıldığı sevgilisiyle Bağdat Caddesi'ndeki bir İtalyan restoranında baş başa yemek yerken görülmesi ile gündem oldu.

17.02.2019 14:32 - Son Güncelleme: 17.02.2019 14:32
Ufak Tefek Aşklar: Bade İşçil eski rol arkadaşı Gökçe Bahadır'ın yeni ayrıldığı sevgilisi Efe Duru ile baş başa yemekte

UFAK TEFEK AŞK

Bade İşçil, Gökçe Bahadır'ın yeni ayrıldığı sevgilisi Efe Duru ile baş başa yemek yerken görüntülendiği iddia edildi...

Ufak Tefek Aşklar: Bade İşçil eski rol arkadaşı Gökçe Bahadır'ın yeni ayrıldığı sevgilisi Efe Duru ile baş başa yemekte

Bade İşçil ile Malkoç Süalp, 31 Mayıs 2013'te nikah masasına oturmuştu. 8 Ağustos 2014'te oğulları Azur dünyaya gelmişti. Ama çift, magazin gündemini haftalarca meşgul eden kavga sonucu Haziran 2016'da boşanmıştı.

Ufak Tefek Aşklar: Bade İşçil eski rol arkadaşı Gökçe Bahadır'ın yeni ayrıldığı sevgilisi Efe Duru ile baş başa yemekte

'FAKİRE TİPİM MÜSAİT DEĞİL'

Bade İşçil geçen günlerde ''Dizilerde hep zengin kızı oynuyorum. Fakire tipim müsait değil herhalde'' demişti. Bu sözler, sosyal medyada büyük eleştiri toplamıştı.

Ufak Tefek Aşklar: Bade İşçil eski rol arkadaşı Gökçe Bahadır'ın yeni ayrıldığı sevgilisi Efe Duru ile baş başa yemekte

Bade İşçil bu kez de eski rol arkadaşı Gökçe Bahadır'ın Aralık ayında ayrıldığı sevgilisi Efe Duru ile görüntülendi.

Ufak Tefek Aşklar: Bade İşçil eski rol arkadaşı Gökçe Bahadır'ın yeni ayrıldığı sevgilisi Efe Duru ile baş başa yemekte

İkilinin geçen günlerde Bağdat Caddesi'ndeki bir İtalyan restoranında baş başa yemek yerken görülmesi de yeni aşk iddialarını güçlendirdi.

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