Ufak Tefek Aşk: Bade İşçil eski rol arkadaşı Gökçe Bahadır'ın yeni ayrıldığı sevgilisi Efe Duru ile baş başa yemekte

Bade İşçil hakkında şok eden iddia ortaya atıldı. Bade İşçil'in, eski rol arkadaşı Gökçe Bahadır'ın 2 ay önce ayrıldığı sevgilisi Efe Duru ile baş başa yemek yediği iddia edildi. Bade İşçil, geçtiğimiz haftalarda "Fakire tipim müsait değil" sözüyle gündeme bomba gibi düşmüştü. İşçil, bu kez de eski rol arkadaşı Gökçe Bahadır'ın Aralık ayında ayrıldığı sevgilisiyle Bağdat Caddesi'ndeki bir İtalyan restoranında baş başa yemek yerken görülmesi ile gündem oldu.

17.02.2019 14:32 - Son Güncelleme: 17.02.2019 14:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





