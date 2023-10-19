Zeynep Bastık ile Dilan Çıtak milli yasta konserlerin iptal edilmesine isyan etti: "Sanatçı ve müzik sorumlu bırakılmamalı"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, İsrail'in Gazze'ye yönelik hastane saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildikten sonra programların devam edip konserlerin iptal olmasına isyan etti. Çıtak, "Sadece sanatçıyı ve müzik sorumlu bırakılmamalı" dedi. Bir tepki de şarkıcı Zeynep Bastık'tan geldi. Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ise "Gayriresmi şekilde günlerdir yastayız. Sadece neden acıyı paylaşmak demek binlerce insanın işlerinin durdurulması mesleğini icra edememesi demek, bunu anlamak istiyorum, anlayamıyorum" dedi.