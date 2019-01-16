Gamze Özçelik'ten Selda Alkor'a cevap! Selda Alkor sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
Gamze Özçelik, kendisini eleştiren oyuncu Selda Alkor'a sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Afrika'da su kuyuları açtıran Gamze Özçelik'i oyuncu Selda Alkor, 'Afrika'yı bırakıp Türkiye'ye yardım etsin' sözleriyle eleştirdi. Selda Alkor'un bu sözleri sosyal medyada büyük tepki aldı. Gamze Özçelik de kendisini eleştiren oyuncu Selda Alkor'a ithafen sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yardımların, bağışların ve açılan kuyuların nasıl gerçekleştiğini, ayrıca ülke içerisindeki faaliyetleri de "Toplu cevap olsun ümidiyle" başlığıyla açıkladı.
GAMZE ÖZÇELİK'E DESTEK
Selda Alkor, "Gamze Özçelik, keşke önce Afrika'yı bırakıp Türkiye'deki çocuklarla ilgilenseydi" diyerek oyuncuya çağrıda bulundu. 76 yaşındaki Alkor'un bu açıklaması ise sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Hayırsever binlerce kişi, oyuncuya tepki gösterdi. Açıklamasıyla sosyal medyaya damga vuran Alkor'a "Oradakiler de can. Hem Afrika'dakiler, yiyecek ekmeği bırakın su bile bulamıyor. İyi niyetlerle yapılan davranışın; dini, dili, ırkı veya önceliği olur mu? Bunlar çok hatalı düşünceler" diye karşılık verdi.
Bu nasıl Adı üstünde yardım! Dil, din, ırk ayırt edilmeden yapılması gereken bir yardım! Afrika'da çocuklar su bulamıyor. Oraya gidip 2 gün yaşayın; bakalım aynı şeyi diyecek misiniz?
Bir Müslüman, dünyanın diğer ucundaki kardeşinin derdiyle ilgilenerek doğru olanı yapmış. Gamze Özçelik'i tebrik ediyorum.