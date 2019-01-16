Gamze Özçelik'ten Selda Alkor'a cevap! Selda Alkor sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu

Gamze Özçelik, kendisini eleştiren oyuncu Selda Alkor'a sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Afrika'da su kuyuları açtıran Gamze Özçelik'i oyuncu Selda Alkor, 'Afrika'yı bırakıp Türkiye'ye yardım etsin' sözleriyle eleştirdi. Selda Alkor'un bu sözleri sosyal medyada büyük tepki aldı. Gamze Özçelik de kendisini eleştiren oyuncu Selda Alkor'a ithafen sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yardımların, bağışların ve açılan kuyuların nasıl gerçekleştiğini, ayrıca ülke içerisindeki faaliyetleri de "Toplu cevap olsun ümidiyle" başlığıyla açıkladı.

16 Ocak 2019 Çarşamba, 11:42:17 Güncelleme: 11:48:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





