Gamze Özçelik'ten Selda Alkor'a cevap! Selda Alkor sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu

Gamze Özçelik, kendisini eleştiren oyuncu Selda Alkor'a sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Afrika'da su kuyuları açtıran Gamze Özçelik'i oyuncu Selda Alkor, 'Afrika'yı bırakıp Türkiye'ye yardım etsin' sözleriyle eleştirdi. Selda Alkor'un bu sözleri sosyal medyada büyük tepki aldı. Gamze Özçelik de kendisini eleştiren oyuncu Selda Alkor'a ithafen sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yardımların, bağışların ve açılan kuyuların nasıl gerçekleştiğini, ayrıca ülke içerisindeki faaliyetleri de "Toplu cevap olsun ümidiyle" başlığıyla açıkladı.

16 Ocak 2019 Çarşamba, 11:42:17 Güncelleme: 11:48:18
Gamze Özçelik'ten Selda Alkor'a cevap! Selda Alkor sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Afrika'da su kuyuları açtıran Gamze Özçelik'i oyuncu Selda Alkor, eleştirdi. Usta oyuncu 'Afrika'yı bırakıp Türkiye'ye yardım etsin' çıkışıyla sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Gamze Özçelik'ten Selda Alkor'a cevap! Selda Alkor sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu

İki yıl önce hayata geçirdiği Umuda Koşanlar Derneği ile dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Gamze Özçelik'e sürpriz bir isimden tepki geldi. Ünlü oyuncu, dernek çalışanlarıyla birlikte geçtiğimiz gün soluğu Kamerun'da almıştı.

Gamze Özçelik'ten Selda Alkor'a cevap! Selda Alkor sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu

Özçelik ile ekibi, Afrika'da açlık ve susuzlukla mücadele eden halk için yardımseverlerin yaptıkları bağışlarla su kuyuları açtı. Ünlü oyuncu, yardımlarıyla Afrika'daki halkın gönlünü fethederken Türk Sineması'nın emektar oyuncusu Selda Alkor, katıldığı magazin programında Özçelik'i eleştirdi.

Gamze Özçelik'ten Selda Alkor'a cevap! Selda Alkor sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu

GAMZE ÖZÇELİK'E DESTEK

Selda Alkor, "Gamze Özçelik, keşke önce Afrika'yı bırakıp Türkiye'deki çocuklarla ilgilenseydi" diyerek oyuncuya çağrıda bulundu. 76 yaşındaki Alkor'un bu açıklaması ise sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Hayırsever binlerce kişi, oyuncuya tepki gösterdi. Açıklamasıyla sosyal medyaya damga vuran Alkor'a "Oradakiler de can. Hem Afrika'dakiler, yiyecek ekmeği bırakın su bile bulamıyor. İyi niyetlerle yapılan davranışın; dini, dili, ırkı veya önceliği olur mu? Bunlar çok hatalı düşünceler" diye karşılık verdi.

Gamze Özçelik'ten Selda Alkor'a cevap! Selda Alkor sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu

TWİTTER

Bu nasıl Adı üstünde yardım! Dil, din, ırk ayırt edilmeden yapılması gereken bir yardım! Afrika'da çocuklar su bulamıyor. Oraya gidip 2 gün yaşayın; bakalım aynı şeyi diyecek misiniz?

Bir Müslüman, dünyanın diğer ucundaki kardeşinin derdiyle ilgilenerek doğru olanı yapmış. Gamze Özçelik'i tebrik ediyorum.

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