Gamze Özçelik tokat gibi yanıtıyla merakları giderdi! "İstanbul Sözleşmesi yaşatır paylaşımı neden yapmıyorsun?"

Gamze Özçelik'ten "İstanbul Sözleşmesi yaşatır paylaşımı neden yapmıyorsun?" diyenlere tokat gibi yanıt geldi. Türkiye, 2011'de ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Resmi Gazete'de yayınlanan ve kesinleşen bu kararın altında yatan temel nedenler ise; İstanbul Sözleşmesi'nin LGBT ideolojisi savunuculuğuna indirgenmesinin; LGBT'nin bazı kesimler tarafından meşru evrensel hukuk normu şeklinde dayatılmasının önüne geçmek. Kadın hakları meselesini LGBT odaklı tartışmaların tahakkümünden kurtarmak. İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin yerinde bir karar olduğunu savundu, linç tayfası harekete geçti. Kendini yardım ve hayır işlerine adayan eski oyuncu Gamze Özçelik İstanbul Sözleşmesi hakkında neden açıklamada bulunmadığı yönünde gelen sorulara verdiği yanıt ile dikkat çekti.

29.03.2021 14:36 - Son Güncelleme: 29.03.2021 15:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





