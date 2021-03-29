Gamze Özçelik tokat gibi yanıtıyla merakları giderdi! "İstanbul Sözleşmesi yaşatır paylaşımı neden yapmıyorsun?"
Gamze Özçelik'ten "İstanbul Sözleşmesi yaşatır paylaşımı neden yapmıyorsun?" diyenlere tokat gibi yanıt geldi. Türkiye, 2011'de ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Resmi Gazete'de yayınlanan ve kesinleşen bu kararın altında yatan temel nedenler ise; İstanbul Sözleşmesi'nin LGBT ideolojisi savunuculuğuna indirgenmesinin; LGBT'nin bazı kesimler tarafından meşru evrensel hukuk normu şeklinde dayatılmasının önüne geçmek. Kadın hakları meselesini LGBT odaklı tartışmaların tahakkümünden kurtarmak. İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin yerinde bir karar olduğunu savundu, linç tayfası harekete geçti. Kendini yardım ve hayır işlerine adayan eski oyuncu Gamze Özçelik İstanbul Sözleşmesi hakkında neden açıklamada bulunmadığı yönünde gelen sorulara verdiği yanıt ile dikkat çekti.
Uzun bir süredir adeta dünyayı dolaşarak mazlumlara yardım ulaştırmaya çalışan Gamze Özçelik kendisine 'İstanbul Sözleşmesi' hakkında yorumunun sorulduğunu söyledi. Sosyal medyada paylaşılan "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" etiketiyle açıklamada bulunmaması belli bir kesimin dikkatini çeken Gamze Özçelik bu merakı giderdi.
Türkiye, 2011 yılında ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete'de yayınlanan kararda şu ifadeler yer aldı "Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."