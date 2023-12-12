Sözleriyle çarşı pazarı karıştıran Hadise bu kez kalça dansı yaptı sahne gömleği çıkardı! Aleyna Tilki ve Ece Seçkin'in sözleri sonrası...

Sinan Akçıl, Kaan Yıldırım gibi isimlerle aşk yaşayan Hadise, sürpriz bir şekilde nikah masasına oturduğu Mehmet Dinçerler ile 5 ay sonra boşanmıştı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan ünlü şarkıcı Hadise'nin önceki gün ise adı Galatasaraylı futbolcu Hakim Ziyech'le anılmıştı. Tüm bunların yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı yaptığı bir paylaşım sonrası ise Ece Seçkin'in hedefindeydi. Tüm bu yaşananların ardından önceki gün sahne alan Hadise kalça dansıyla sosyal medyayı salladı bu kez. İşte haberin detayları...