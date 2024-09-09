SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Gamze Özçelik'ten eşi Reshad Strik'e övgü dolu sözler! 2 aylık taze çift aşka geldi: 'Tatile gitmek yerine...'

Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik, ünlü belgesel sunucusu Reshad Strik ile evlendikten sonra sık sık paylaşım yapmaya başladı. İkilinin düğün sonrası balayı yerine Tanzanya'da yardım çalışmalarına katılması büyük takdir toplamıştı. Şimdi ise Afganistan'da gönüllü olarak bulunan çiftten Gamze Özçelik, eşi Reshad Strik'e olan minnettarlığını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dile getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 10:49 Güncelleme Tarihi09 Eylül 2024, 11:07
Gamze Özçelik’ten eşi Reshad Strik’e övgü dolu sözler! 2 aylık taze çift aşka geldi: ’Tatile gitmek yerine...’ 1

Gamze Özçelik eşi Reshad Strik'e teşekkür ettiği paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Maneviyata yönelerek yardım çalışmalarıyla tanınan çift, bu kez Gamze Özçelik'in yaptığı duygusal paylaşım sayesinde dikkatleri üzerine çekti.

Gamze Özçelik’ten eşi Reshad Strik’e övgü dolu sözler! 2 aylık taze çift aşka geldi: ’Tatile gitmek yerine...’ 2

Sürpriz bir nikahla hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti, balayı yerine Tanzanya'ya gitmişti. İhtiyaç sahiplerine yardım götüren Özçelik ve Strik, Kurban Bayramı'nı bölgede geçirmişti.

Gamze Özçelik’ten eşi Reshad Strik’e övgü dolu sözler! 2 aylık taze çift aşka geldi: ’Tatile gitmek yerine...’ 3

Çiçeği burnunda çift Gamze Özçelik ve Reshad Strik'ten Tanzanya karesi gelmişti.

SON DAKİKA