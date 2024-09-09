Gamze Özçelik'ten eşi Reshad Strik'e övgü dolu sözler! 2 aylık taze çift aşka geldi: 'Tatile gitmek yerine...'

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Gamze Özçelik eşi Reshad Strik'e teşekkür ettiği paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Maneviyata yönelerek yardım çalışmalarıyla tanınan çift, bu kez Gamze Özçelik'in yaptığı duygusal paylaşım sayesinde dikkatleri üzerine çekti.