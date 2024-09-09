Gamze Özçelik'ten eşi Reshad Strik'e övgü dolu sözler! 2 aylık taze çift aşka geldi: 'Tatile gitmek yerine...'

Gamze Özçelik eşi Reshad Strik'e teşekkür ettiği paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Maneviyata yönelerek yardım çalışmalarıyla tanınan çift, bu kez Gamze Özçelik'in yaptığı duygusal paylaşım sayesinde dikkatleri üzerine çekti.
Sürpriz bir nikahla hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti, balayı yerine Tanzanya'ya gitmişti. İhtiyaç sahiplerine yardım götüren Özçelik ve Strik, Kurban Bayramı'nı bölgede geçirmişti.
Çiçeği burnunda çift Gamze Özçelik ve Reshad Strik'ten Tanzanya karesi gelmişti.