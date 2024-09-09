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Çocuktan Al Haberi'nin Çakıl Bebek'i Nisan Aktaş'ın son haline bakın! Şimdilerde 9 yaşında: Bu ne güzellik!

Bir dönemin sevilen ve sıkı takip edilen programlarından biri olan Çocuktan Al Haberi, minik yarışmacılarıyla hafızalara kazınmıştı. Programın neşeli ve şirin yüzlerinden biri de, "Çakıl Bebek" lakabıyla tanınan Nisan Aktaş'tı. Bu minik yıldız, yıllar içinde büyüyüp olgunlaşarak gözler önüne serdiği değişimle herkesi şaşırtmış durumda. İşte Nisan'ın son hali ve son paylaşımı haberimizde...

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 09:52 Güncelleme Tarihi10 Eylül 2024, 06:31
Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın son haline bakın! Şimdilerde 9 yaşında: Bu ne güzellik! 1

Ekranların en tatlı yarışmalarından biri olan Çocuktan Al Haberi, Berna Laçin, Bergüzar Korel, Açelya Akkoyun, Evrim Akın ve Doğa Rutkay'ın sunuculuğunda, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmıştı. Program, minik yarışmacılarının masum ve neşeli halleriyle büyük bir beğeni toplamıştı.

Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın son haline bakın! Şimdilerde 9 yaşında: Bu ne güzellik! 2

"Çakıl Bebek" Nisan Aktaş'ın Parlak Performansı

Bu sevimli yarışmada öne çıkan miniklerden biri de, "Çakıl Bebek" lakabıyla tanınan Nisan Aktaş'tı. Özellikle Evrim Akın'ın sunuculuk yaptığı sezonda ekranlara gelen Nisan, tatlılığı ve hazırcevaplığıyla izleyicilerin kalbini fethetmişti.

Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın son haline bakın! Şimdilerde 9 yaşında: Bu ne güzellik! 3

Minik Nisan'ın sosyal medyada hala gündemde olan sözleri, o dönemki tatlılığının bir göstergesi olarak hatırlanıyor.

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