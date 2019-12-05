Taner Ölmez'in abisi de kendisi kadar ünlü biri! İşte Taner Ölmez'in müzisyen abisi...

Taner Ölmez'in abisinin de kendisi kadar ünlü birisi olduğunu biliyor muydunuz? 33 yaşındak başarılı oyuncu Taner Ölmez'in hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Memleketi Tunceli olan Taner Ölmez, göze olduğu kadar kulağa da hitap ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de herkesi kendisine hayran bırakan Taner Ölmez'in abisinin müzisyen Taylan Özgür Ölmez olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor. İşte ünlülerin akrabaları...