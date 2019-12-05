Taner Ölmez'in abisi de kendisi kadar ünlü biri! İşte Taner Ölmez'in müzisyen abisi...
Taner Ölmez'in abisinin de kendisi kadar ünlü olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor. Son dönemin başarılı oyuncularından olan 33 yaşındaki Taner Ölmez, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. Meğer Ölmez'in yeteneği genetikmiş... Taner Ölmez'in abisi ünlü bir müzisyen... İşte kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile magazin gündeminden düşmeyen Taner Ölmez'in kendisinden 7 yaş büyük müzisyen abisi...
Taner Ölmez'in abisinin de kendisi kadar ünlü birisi olduğunu biliyor muydunuz? 33 yaşındak başarılı oyuncu Taner Ölmez'in hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Memleketi Tunceli olan Taner Ölmez, göze olduğu kadar kulağa da hitap ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de herkesi kendisine hayran bırakan Taner Ölmez'in abisinin müzisyen Taylan Özgür Ölmez olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor. İşte ünlülerin akrabaları...