GaleriMagazin

Gamze Özçelik'in oğlu herkesi şaşırttı! Arka Sokakların yıldızıydı... İşte Gamze Özçelik'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu

Arka Sokaklar dizisinin eski oyuncusu Gamze Özçelik son dönemlerde adından sıkça söz ettiriyor. Ekranlardan elini eteğini çeken 36 yaşındaki oyuncu kendini Afrika'daki yoksul ailelere yardım etmeye adadı. Türkiye'nin adını Afrika'da duyurmaya devam eden Gamze Özçelik, Instagram paylaşımları ile çok konuşuluyor. Oğlu ile fotoğraf paylaşan Gamze Özçelik beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte Gamze Özçelik'in oğlu ve diğer ünlü isimlerin çocukları. Gamze Özçelik'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu görenleri şaşırttı. Hayır işlerine kendini adadıktan sonra televizyon ekranlarında yer almayan Zeynep Gamze Özçelik 2008 yılında Uğur Pektaş ile evlenmişti. Bu evlilikten Murathan Pektaş adında bir oğlu olan Özçelik, 2011 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

17.07.2019 19:21 - Son Güncelleme: 17.07.2019 19:22
Gamze Özçelik'in oğlu herkesi şaşırttı! Arka Sokakların yıldızıydı... İşte Gamze Özçelik'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu

Arka Sokaklar adlı dizinin eski oyuncularından Gamze Özçelik, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. Özçelik bir dönem ayrıldığı eşi Uğur Pektaş ile barışmış ve sosyal medya paylaşımları ile çok konuşulmuştu.

Gamze Özçelik'in oğlu herkesi şaşırttı! Arka Sokakların yıldızıydı... İşte Gamze Özçelik'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu

İşte başta Gamze Özçelik olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen çocukları...

Gamze Özçelik'in oğlu herkesi şaşırttı! Arka Sokakların yıldızıydı... İşte Gamze Özçelik'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu

PINAR ALTUĞ'UN KIZI SU

Gamze Özçelik'in oğlu herkesi şaşırttı! Arka Sokakların yıldızıydı... İşte Gamze Özçelik'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu

PINAR ALTUĞ VE KIZI SU

Gamze Özçelik'in oğlu herkesi şaşırttı! Arka Sokakların yıldızıydı... İşte Gamze Özçelik'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu

SİBEL CAN VE KIZI MELİSA

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor? Rıza Baba'nın kızı Pınar rolüyle diziye damga vurmuştu
Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor? Rıza Baba'nın kızı Pınar rolüyle diziye damga vurmuştu