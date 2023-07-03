Gamze Özçelik’in kardeşi Meltem Özçelik’i görenler hayrete düştü! Ablasının kopyası gibi! İşte Gamze Özçelik’in kız kardeşi Meltem

Evlatlarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden ikili 12 yaşındaki oğulları Murathan Pektaş ile sık sık sosyal medyada gündeme geliyor. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın sır gibi sakladığı oğlu Murathan'ı görenler, "Annesinin kopyası" , "Ne kadar çok anneye benziyor" , "Annesinin hık demiş burnundan düşmüş" yorumları yapıyor.