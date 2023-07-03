Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik'i görenler hayrete düştü! Ablasının kopyası gibi! İşte Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem
Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan ikiliden Gamze Özçelik sosyal medya gündeminde. Gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden ve kendini yardımlara adayan Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik'i görenler ise şaşkına döndü. Nedeni ise abla - kardeşin birbirine olan benzerliği...
03.07.2023 16:31 - Son Güncelleme: 03.07.2023 16:31
Evlatlarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden ikili 12 yaşındaki oğulları Murathan Pektaş ile sık sık sosyal medyada gündeme geliyor. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın sır gibi sakladığı oğlu Murathan'ı görenler, "Annesinin kopyası" , "Ne kadar çok anneye benziyor" , "Annesinin hık demiş burnundan düşmüş" yorumları yapıyor.
Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen ünlü oyuncu Gamze Özçelik Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.