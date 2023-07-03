2 çocuk annesi Demet Şener “Sportif bir başlangıç yapalım” deyip öyle hareketler yaptı ki! Gören gözlerini alamadı! “Kim der 46 yaşında”
İbrahim Kutluay ile yaptığı evlilikten İrem ile Ömer adında iki evladı olan Demet Şener, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Şener, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Spor yaparken kendini kayıt altına alarak Instagram'da yayınlayan Şener, "Sportif bir başlangıç yapalım" ifadelerini kullandı. Şener'in fit hali ve yaptığı hareketleri görenler "Kim der 46 yaşında" yorumunda bulundu. İşte Demet Şener'in o paylaşımı...
03.07.2023 16:41 - Son Güncelleme: 03.07.2023 16:46
Tescilli güzel Demet Şener, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal emdya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.
İbrahim Kutluay ile yaptığı evlilikten İrem ile Ömer adında iki evladı olan Demet Şener, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.