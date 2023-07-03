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Haberler Magazin 14 yıl dile kolay! Veda Mektubu'nun Ziya'sı Selim Bayraktar'ın eski eşi bakın kim çıktı! Nurgül Yeşilçay’ın partneri meğer...

14 yıl dile kolay! Veda Mektubu'nun Ziya'sı Selim Bayraktar'ın eski eşi bakın kim çıktı! Nurgül Yeşilçay’ın partneri meğer...

Bennu Yıldırımlar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Nurgül Yeşilçay'ın kadrosunda yer aldığı Veda Mektubu dizisinde Ziya karakterini canlandıran Selim Bayraktar, geçen haftalarda oyuncu Emel Karaköse ile dünyaevine girdi. Özel hayatıyla dikkat çeken oyuncunun ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Selim Bayraktar'ın 14 yıllık eski eşi bakın kimmiş...

takvim.com.tr
03.07.2023 16:14 - Son Güncelleme: 03.07.2023 16:14
14 yıl dile kolay! Veda Mektubu’nun Ziya’sı Selim Bayraktar’ın eski eşi bakın kim çıktı! Nurgül Yeşilçay’ın partneri meğer...

1975 yılında Irak'ın Kerkük şehrinde, Türk baba ile Kerkük'lü annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Selim Bayraktar, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

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14 yıl dile kolay! Veda Mektubu’nun Ziya’sı Selim Bayraktar’ın eski eşi bakın kim çıktı! Nurgül Yeşilçay’ın partneri meğer...

Şimdilerde Veda Mektubu dizisinde Ziya karakterini canlandıran Bayraktar, geçen haftalarda meslektaşı Emel Karaköse ile dünyaevine girdi.

14 yıl dile kolay! Veda Mektubu’nun Ziya’sı Selim Bayraktar’ın eski eşi bakın kim çıktı! Nurgül Yeşilçay’ın partneri meğer...

Özel hayatıyla dikkat çeken oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

14 yıl dile kolay! Veda Mektubu’nun Ziya’sı Selim Bayraktar’ın eski eşi bakın kim çıktı! Nurgül Yeşilçay’ın partneri meğer...

İşte başta Selim Bayraktar olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

14 yıl dile kolay! Veda Mektubu’nun Ziya’sı Selim Bayraktar’ın eski eşi bakın kim çıktı! Nurgül Yeşilçay’ın partneri meğer...

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