Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem güzelliğiyle hayran bıraktı görenler şaştı kaldı 'Ablasının kopyası' Arka Sokaklar'ın yıldızıydı
39 yaşındaki bir çocuk annesi Gamze Özçelik kardeşiyle sosyal medya gündeminde. Ekranlardan elini eteğini çekerek kendisini hayır işleri yapmaya adayan ve binlerce insanın umuduna ışık olan Gamze Özçelik'in özel hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. 4 kız kardeş olan Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik,Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İşte Gamze Özçelik'in kardeşleri olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...
05.07.2022 09:30 - Son Güncelleme: 05.07.2022 09:30
Arka Sokaklar adlı dizinin eski oyuncularından Gamze Özçelik'in özel hayatını merak edenler, kardeşi Meltem'i görünce hayran kaldı. İşte başta Gamze olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...