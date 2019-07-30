Gamze Özçelik'in fotoğrafını görenler şaşırdı! İşte çocukları çok seven Zeynep Gamze Özçelik'in...
Gamze Özçelik'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu. Küçüklük fotoğrafındaki bakışlarıyla şimdiki bakışlarının aynı olduğunu görenler çok şaşırdı. Sosyal medya kullanıcıları Özçelik'in çocukluk fotoğrafına "Gözler değişmese bile bakışlar da mı değişmez" yorumunda bulundu. Bir dönem rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde başrol paylaştığı Uğur Pektaş ile evliliğinden Murathan Pektaş adında bir oğlu olan Gamze Özçelik, 'Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucularından... İşte Arka Sokaklar'ın sevilen eski oyuncusu Zeynep Gamze Özçelik ve diğer ünlülerin çocukluk halleri...
Gamze Özçelik'in küçüklük hali sosyal medyaya damga vurdu. 36 yaşındaki eski oyuncu Zeynep Gamze Özçelik, yaptığı yardımlarla sevilen ve değer gören bir isim. Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucularından olan Gamze Özçelik, çocuklara olan düşkünlüğü ile de biliniyor. Bir dönem rol aldığı Arka Sokaklar dizisi ile kariyer hayatında çıkış yakalayan Gamze Özçelik, o dönem rol arkadaşı Uğur Pektaş ile evlendi ve ikilinin Murathan adında bir erkek çocukları dünyaya geldi. Şimdilerde oyunculukla ilgilenmeyen Özçelik'İn ortaya çıkan çocukluk halindeki bakışları sosyal medya gündemine oturdu. İşte küçükken nasılsa hala aynı olan Gamze Özçelik ve diğer ünlülerin fotoğrafları...