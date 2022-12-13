Yürek Çıkmazı'nın Kıvanç'ı Cemal Toktaş’ın oğlunun annesi bakın kim! 8 yıllık eşi herkesin yakından tanıdığı o isim çıktı! Meğer Yargı’da...
Kadrosunda Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta, Dilara Aksüyek'in yer aldığı Yürek Çıkmazı dizisinde Kıvanç karakterini canlandıran Cemal Toktaş, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Toktaş'ın özellikle aşk hayatı merak edilirken "Cemal Toktaş kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Toktaş'ın 8 yıl önce nikah masasına oturduğu oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Cemal Toktaş'ın herkesin yakından tanıdığı eşi kimmiş...
13.12.2022 21:42 - Son Güncelleme: 13.12.2022 21:42
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezun olan Cemal Toktaş, Yürek Çıkmazı dizisinde Kıvanç karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
CEMAL TOKTAŞ KİMDİR?
1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Cemal Toktaş, Meryem, Bizim Hikaye, Bozkır, Uyanış: Büyük Selçuklu, Vurgun gibi yapımlarda rol aldı.
Kariyeriyle dikkat çeken oyuncunun aşk hayatı da merak konusu oldu. Özellikle "Cemal Toktaş kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı.