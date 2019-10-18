GaleriMagazin

Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı! Arka Sokaklar'ın yıldızıydı

Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde oynayan Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş görenleri şaşırttı. Ünlü oyuncu Gamze Özçelik son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiriyor. 36 yaşındaki Gamze Özçelik, Instagram paylaşımları ile çok konuşuluyor. Gamze Özçelik denince akla gelen isimlerden biri de bir dönem ayrıldığı eşi Uğur Pektaş. Ekranlardan elini eteğini çeken Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı. Pektaş, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. İşte Uğur Pektaş'ın son hali...

18.10.2019 11:46 - Son Güncelleme: 07.11.2019 14:28
Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı! Arka Sokaklar'ın yıldızıydı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gamze Özçelik'in bir dönem ayrıldığı eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı.

İşte başta Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş olmak üzere ünlülerin eşleri...

Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı! Arka Sokaklar'ın yıldızıydı

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı! Arka Sokaklar'ın yıldızıydı

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı! Arka Sokaklar'ın yıldızıydı

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı! Arka Sokaklar'ın yıldızıydı

Canan Karatay - Ali Başak Karatay

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'tan ofsayt hareket sonrası ilk açıklama! Funda Aksu mesajları ifşa etmişti ama...
Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'tan ofsayt hareket sonrası ilk açıklama! Funda Aksu mesajları ifşa etmişti ama...