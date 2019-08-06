Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı! Arka Sokaklar'ın yıldızıydı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gamze Özçelik'in bir dönem ayrıldığı eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı.

İşte başta Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş olmak üzere ünlülerin eşleri.