Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son görüntüsü sosyal medyaya bomba gibi düştü! Arka Sokaklar'ın efsanesiydi

Arka Sokaklar'ın efsanesiydi! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son görüntüsü toplumsal medyaya bomba gibi düştü! Ünlü oyuncu Gamze Özçelik son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiriyor. 36 yaşındaki oyuncu, Instagram paylaşımları ile çok konuşuluyor. Gamze Özçelik denince akla gelen isimlerden biri de bir dehemmiyet ayrıldığı eşi Uğur Pektaş. Ekranlardan elini eteğini çeken Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı. İşte Uğur Pektaş'ın son hali... Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da hayata merhaba dedi. Yoga, aikido ve tai chi sporlarıyla ilgilenen Uğur Pektaş, lisansını Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde tamamladı. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Uğur Pektaş'ın ekran macerası Survivor yarışmasıyla başladı.

09.12.2019 13:28 - Son Güncelleme: 09.12.2019 13:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





