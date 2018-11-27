Gamze Özçeliki sosyal medya çetesi linç etti!

Gamze Özçelik'i sosyal medya çetesi linç etti!
Gamze Özçelik, sessiz sedasız tesettüre girdi. Önceki gün Hempa Çocuk Derneği'nin ödül törenine katılan Gamze Özçelik'in tesettürlü halini gören sosyal medya linç çetesi ayağa kalktı! Gamze Özçelik'i samimi olmamakla suçlayan çete, ünlü oyuncuya hakaret dolu yorumlarda bulundu. Pek çok kişi ise bu saygısız yorumlar karşısında Gamze Özçelik'in verdiği karara saygı duyulması gerektiği yönünde destek mesajları yağdırdı.
TESETTÜRE GİREN GAMZE ÖZÇELİK'E ÇİRKİN SALDIRI!
Oyuncu Gamze Özçelik, önceki akşam Hempa Çocuk Derneği'nin düzenlediği ödül törenine ilk kez tesettürle katıldı. Törende, Öncü Sivil Toplum Kuruluşu ödülünü, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği (UMHD) adına alan Özçelik'in tesettürlü görüntüsü sosyal medyada yankı uyandırdı.
Sosyal medya kullanıcıları, "Gamze Özçelik tesettüre girebilir, ne isterse onu yapar, kendi bedeni, kendi kararı. Kadınların giydikleriyle, insanların inançlarıyla uğraşmayı ne zaman bırakacağız acaba?', 'Herkes kendi seçimlerinden ötürü topa tutuluyor. Her gün başını kapatan bir sürü hanım var. Bu kadar kırıcı olmayın. Saygı duymayı artık öğrenin' diye tweetler attı.