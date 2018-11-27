Gamze Özçeliki sosyal medya çetesi linç etti!

Sosyal medya kullanıcıları, "Gamze Özçelik tesettüre girebilir, ne isterse onu yapar, kendi bedeni, kendi kararı. Kadınların giydikleriyle, insanların inançlarıyla uğraşmayı ne zaman bırakacağız acaba?', 'Herkes kendi seçimlerinden ötürü topa tutuluyor. Her gün başını kapatan bir sürü hanım var. Bu kadar kırıcı olmayın. Saygı duymayı artık öğrenin' diye tweetler attı.