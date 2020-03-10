Gamze Özçelik’e Türkiye Diyanet Vakfı’ndan iyilik ödülü
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 6. Uluslararası İyilik Ödüllerinin bu yılki sahiplerini açıkladı. İnsanın hayatı görerek ve örnek alarak öğrendiğini belirten Ali Erbaş, "İyilik haberlerinin daha çok duyurulması, iyi örneklerin ve iyilik hikayelerinin model olarak sunulması, son derece önemlidir." dedi. Oyunculuğu bıraktıktan sonra kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile kendisini hayır işlerine adayan ve Afrika'da su kuyuları açan Gamze Özçelik ödül alacak olan isimler arasında yer aldı.
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, insanın, hayatı görerek ve örnek alarak öğrendiğini belirterek, "İyilik haberlerinin daha çok duyurulması, iyi örneklerin ve iyilik hikayelerinin model olarak sunulması, toplumun huzuru, selameti ve istikbali açısından son derece önemlidir." dedi.
Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, dünya hayatının mümin için bir iyilik yolu, ahiret hayatının ise bu yolu istikamet üzere tamamlayanlar açısından ebedi mükafat yurdu olduğunu, bu inancın, idealin ve güzel ahlakın tezahürü olarak 13 Mart 1975'te TDV'nin kurulduğunu bildirdi.
İnsanın eğitim ve gelişiminde görsel ve işitsel faktörlerin önemli bir yeri bulunduğuna dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:
"Hiç şüphesiz iyilik haberlerinin daha çok duyurulması, iyi örneklerin ve iyilik hikayelerinin model olarak sunulması, toplumun huzuru, selameti ve istikbali açısından son derece önemlidir. Vicdanları huzursuz eden her türlü kötülüğün ortadan kalkması ve bireyden aileye, toplumdan devlete her yerde iyiliğin egemen olması için basılı ve görsel medyanın bu konuda daha duyarlı ve bilinçli hareket etmesi önem arz etmektedir."
ÖDÜLLER 12 MART'TA VERİLECEK
TDV tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "İyilik Ödülleri" programına yaklaşık 500 iyilik hikayesinin ulaştırıldığını, jürinin detaylı bir şekilde incelediği hikayelerden 7'sine "Uluslararası İyilik Ödülü" verileceğini dile getiren Erbaş, 12 Mart Perşembe günü Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İyilik" ve "Vefa" ödüllerinin sahiplerine takdim edileceğini bildirdi.
Erbaş, daha sonra ödüle layık görülen isimlerin hikayelerini okudu.