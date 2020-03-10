Gamze Özçelik’e Türkiye Diyanet Vakfı’ndan iyilik ödülü

İnsanın eğitim ve gelişiminde görsel ve işitsel faktörlerin önemli bir yeri bulunduğuna dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz iyilik haberlerinin daha çok duyurulması, iyi örneklerin ve iyilik hikayelerinin model olarak sunulması, toplumun huzuru, selameti ve istikbali açısından son derece önemlidir. Vicdanları huzursuz eden her türlü kötülüğün ortadan kalkması ve bireyden aileye, toplumdan devlete her yerde iyiliğin egemen olması için basılı ve görsel medyanın bu konuda daha duyarlı ve bilinçli hareket etmesi önem arz etmektedir."