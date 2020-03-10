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Meghan Markle ile Prens Harry son kez Kate Middleton ve Prens William'la birlikte! Bakışlar her şeyi anlattı

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladığı andan itibaren en çok konuşulanlar arasına girdiler. 31 Mart tarihi itibariyle Kraliyet Ailesi'den kesin olarak ayrılacak olan ikilinin geleceği merak konusu. Çift 31 Mart tarihine kadar resmi görevlerini yerine getirecekler. Bu kapsamda Meghan Markle ve Prens Harry çifti başta Prens William ve Kate Middleton olmak üzere tüm Kraliyet üyeleriyle bir araya geldiler. Kardeşlerin ve eltilerin arasında soğuk rüzgar esen etkinlikte bakışlar her şeyin özeti gibiydi...

10.03.2020 12:30 - Son Güncelleme: 10.03.2020 13:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





