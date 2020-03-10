Meghan Markle ile Prens Harry son kez Kate Middleton ve Prens William'la birlikte! Bakışlar her şeyi anlattı
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladığı andan itibaren en çok konuşulanlar arasına girdiler. 31 Mart tarihi itibariyle Kraliyet Ailesi'den kesin olarak ayrılacak olan ikilinin geleceği merak konusu. Çift 31 Mart tarihine kadar resmi görevlerini yerine getirecekler. Bu kapsamda Meghan Markle ve Prens Harry çifti başta Prens William ve Kate Middleton olmak üzere tüm Kraliyet üyeleriyle bir araya geldiler. Kardeşlerin ve eltilerin arasında soğuk rüzgar esen etkinlikte bakışlar her şeyin özeti gibiydi...
BAKIŞLAR HER ŞEYİN ÖZETİ
Uzun süredir aralarında gerilim yaşandığı bilinen, artık bunu saklama gereği bile duymayan iki prens kelimenin tam anlamıyla "küskün" ayrıldı.
Dün düzenlenen etkinlikte çekilen fotoğraflara ve aileye yakın kaynaklardan sızan haberlere bakılırsa da kalbi en kırık olan kişi Prens Harry.
Bu yılın ilk ayında üst düzey kraliyet ailesi üyeliğinden ayrılacaklarını açıklayan Prens Harry ve Meghan Markle, yeni hayatlarına başlamak için Kanada'ya gitmişti. Çift, çok önceden belirlenen bazı programlara katılmak için Londra'ya geri döndü. Aileden resmi olarak ayrılıkları ise 31 Mart'ta gerçekleşecek.
Prens Harry ve Meghan Markle, bu hafta başında planlanmış etkinliklerine katılmak bir yandan da kraliyet ailesine veda görevlerini yerine getirmek için ülkeye döndü. Ayaklarının tozuyla da hemen çeşitli etkinliklere katılmaya başladı. Çizdikleri portre ise onları özleyen hayranları tarafından en ince ayrıntılarına kadar değerlendirildi.
YEŞİLLER İÇİNDE MEGHAN
Meghan Markle, her zamankinden daha neşeli, mutlu ve şık görünüyordu. Geçmişte bu tür etkinliklerde giydiği kıyafetlerle eleştirilen Markle, bu kez renkli ve iddialı bir gardrop hazırlamıştı. Son görevleri sırasında da kelimenin tam anlamıyla Hollywood ışıltısını Londra'ya taşıdı.
ELTİLER KARŞI KARŞIYA
Markle bu kadar mutlu, güzel ve kendinden emin görünürken Prens Harry'nin nadiren gülen yüzü, düşünceli bakışları dikkat çekti. Birçok kişi onun doğup büyüdüğü ülkeden,geleneklerden ve aileden ayrılığın hüznünü yaşadığını, bu yüzden gerilim hissettiğini ileri sürdü. Ama geçen zaman içinde Prens Harry'nin de yeni yaşamına alışacağı şu an hissettiklerinin gayet normal olduğu yorumları yapıldı. Hayatı değişen herkesin Harry gibi davranacağı belirtildi. Prens Harry ve Meghan Markle'ın hayatlarının ne yöne gideceği gelecek aylarda netlik kazanacak.