Ezgi Mola'nın annesi estetik kurbanı oldu! Yüz felcindeki hasarlar geçsin derken öyle bir hale geldi ki...
Ezgi Mola'nın annesi Jale Erkan estetik kurbanı oldu! Geçtiğimiz günlerde yüz felci geçiren oyuncu Ezgi Mola'nın annesi, yüzünde oluşan hasarlar için tedavi görmek amacıyla nöroloji doktoru Lale Koldaş'a gitti. İddiaya göre; muayene olduğu sırada yanlarına Koldaş'ın estetik uzmanı eşi Prof. Dr. Tamer Koldaş da geldi. İşte her şey bu görüşmede sonra oldu. Tamer Koldaş; Erkan'ın yüzündeki hasarı estetik müdahale ile giderebileceğini belirtti. Bunun için belirli bir ücret karşılığında anlaşan Koldaş, Erkan'ın göz kapağını kaldırdı ancak sonuç tam bir facia oldu! İşte estetik kurbanı olan Ezgi Mola'nın annesi ve son durumu...
Ezgi Mola'nın annesine estetik şoku! Mustafa Aksakallı ile dolu dizgin aşk yaşayan ve verdiği kilolarla dikkat çeken 36 yaşındaki Ezgi Mola, annesinin başına gelen talihsiz olayla şoke oldu. Ezgi Mola'nın annesi Jale Erkan, geçtiğimiz günlerde yüz felci geçirdi. Yüzünde hasar oluşan Erkan, tedavi olmak amacıyla nöroloji doktoru Lale Koldaş'a gitti. İddiaya göre; muayene olduğu sırada yanlarına Koldaş'ın estetik uzmanı eşi Prof. Dr. Tamer Koldaş da geldi.
GÖZ KAPAĞI AÇILMADI!
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Prof. Dr. Tamer Koldaş; Erkan'ın yüzündeki hasarı estetik müdahale ile giderebileceğini söyledi. Bunun için belirli bir ücret karşılığında anlaşan Koldaş, Erkan'ın göz kapağını kaldırdı. Ancak ameliyat sonrası Erkan'ın göz kapağı hiç açılamadı. Prof. Dr. Tamer Koldaş, bir süre sonra göz kapağının kendisini toparlayacağını söyleyip Jale Erkan'ı oyaladı.