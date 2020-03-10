Ezgi Mola'nın annesi estetik kurbanı oldu! Yüz felcindeki hasarlar geçsin derken öyle bir hale geldi ki...

GÖZ KAPAĞI AÇILMADI!

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Prof. Dr. Tamer Koldaş; Erkan'ın yüzündeki hasarı estetik müdahale ile giderebileceğini söyledi. Bunun için belirli bir ücret karşılığında anlaşan Koldaş, Erkan'ın göz kapağını kaldırdı. Ancak ameliyat sonrası Erkan'ın göz kapağı hiç açılamadı. Prof. Dr. Tamer Koldaş, bir süre sonra göz kapağının kendisini toparlayacağını söyleyip Jale Erkan'ı oyaladı.