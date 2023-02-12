Gamze Özçelik 'yanımızda anne ve bebeği kefenle yatıyor' diyerek tepki gösterdi Deniz Akkaya o kareyi paylaştı: "Gamze kendinden bir melek yarattı"
Gamze Özçelik '"anımızda anne ve bebeği kefenle yatarken baba ve sarıldığı kızı çıkarılmaya çalışılıyor" diyerek bazı müteahhitler ve inmşaat firmalarına 'yatacak yeriniz yok' sözleriyle tepki gösterdi. Günlerdir deprem bölgesinde yardım mücadelesi içinde olan Gamze Özçelik'in depremzedelere sıcak yemek verirken paylaştığı kareyi gören Deniz Akkaya ise "Tek samimi bulduğum kadın" diyerek Özçelik hakkında, "Gamze kendinden bir melek yarattı" ifadelerine yer verdi.
Gamze Özçelik 'yanımızda anne ve bebeği kefenle yatıyor' diyerek tepki gösterdi Deniz Akkaya o kareyi paylaştı, "Gamze kendinden bir melek yarattı" diyerek Gamze Özçelik'e övgü yağdırdı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıcı hasara neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin acı bilançosu artıyor.
"Yüzyılın felaketi" olarak adlandırılan depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ve diğer 9 ilde herkes canla başla çalışıyor. Hem arama kurtarma operasyonu hem de hayatta kalanların temel ihtiyaçlarının giderilmesi için pek çok ünlü isim de bölgede.O isimler arasında Gamze Özçelik de yer alıyor.
Günlerdir canla başla depremzedelere yardım eden Gamze Özçelik'İn Instagram'dan "Yanımızda bir anne ve bebeği kefenle yatıyor, baba ve sarıldığı kızı çıkarılmaya çalışılıyor. Bazı müteahhitler ve inşaat firmaları sizin gerçekten bu dünyada da ahirette de yatacak yeriniz yok! Yanımızda bir bina sapasağlam dururken bu bina 10 saniyede yıkılmış" diyerek paylaştığı o anlar yürek sızlattı.