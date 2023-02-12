Gamze Özçelik 'yanımızda anne ve bebeği kefenle yatıyor' diyerek tepki gösterdi Deniz Akkaya o kareyi paylaştı: "Gamze kendinden bir melek yarattı"

Günlerdir canla başla depremzedelere yardım eden Gamze Özçelik'İn Instagram'dan "Yanımızda bir anne ve bebeği kefenle yatıyor, baba ve sarıldığı kızı çıkarılmaya çalışılıyor. Bazı müteahhitler ve inşaat firmaları sizin gerçekten bu dünyada da ahirette de yatacak yeriniz yok! Yanımızda bir bina sapasağlam dururken bu bina 10 saniyede yıkılmış" diyerek paylaştığı o anlar yürek sızlattı.