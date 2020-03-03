Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğulları büyüdü, kocaman oldu!
Arka Sokaklar dizisinde tanışıp evlenen Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş bu evliklerinde oğulları Murathan'ı kucaklarına aldı. Murathan şimdi 10 yaşında kocaman bir çocuk. Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğullarını görünce çok şaşıracaksınız.
03.03.2020 13:39
- Son Güncelleme: 28.04.2020 15:43
Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın oğlu büyüdü, kocaman oldu! Arka Sokaklar'ın yıldızlarının oğlu Murathan...
Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın bu evliliklerinden bir çocukları olmuştu. Ardından ünlü çift yollarını ayırdı. Fakat ayrılığa daha fazla dayanamadılar ve yeniden barıştılar. Bu süreçte oğulları Murathan büyüdü kocaman oldu. Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş çocuklarıyla sosyal medya hesaplarından sık sık fotoğraf paylaşıyor. İşte başta Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan olmak üzere ünlülerin çocukları...
Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın oğlu büyüdü, kocaman oldu! Arka Sokaklar'ın yıldızlarının oğlu Murathan...
Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın oğlu büyüdü, kocaman oldu! Arka Sokaklar'ın yıldızlarının oğlu Murathan...
Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın oğlu büyüdü, kocaman oldu! Arka Sokaklar'ın yıldızlarının oğlu Murathan...
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