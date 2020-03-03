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Ne oldu sana? Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler şaşkına uğradı

Rolleri için girmedikleri hal kalmayan oyuncuların o halleri herkesi şaşkına çevirdi. Hayranı olduğu ünlüleri bile tanıyamayan izleyici, özellikle Süper Kahramanlar'a hayat veren isimleri şaşkınlıkla izledi. Filmlerde canlandırdıkları karakterlerle kimi dünyanın en popüler oyuncusu olurken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı. İşte ünlülerin rolleri için büründüğü o halleri...

03.03.2020 13:49 - Son Güncelleme: 03.03.2020 13:49
Ne oldu sana? Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler şaşkına uğradı
Ne oldu sana? Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler şaşkına uğradı

Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi. Görenler şaştı kaldı... Birçok ünlü oyuncu rolleri gereği kilo aldı, kas yaptı ya da zayıfladı. Bazı oyuncular da öyle bir rollere girdi ki, en koyu hayranları bile onları tanıyamadı. Filmlerde canlandırdıkları karakterlerle kimi dünyanın en popüler oyuncusu olurken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı. Ancak filmlerdeki süper kahramanlara hayat veren isimlerin gerçek hayattaki halleri görenleri şaşırttı. İşte Süper kahramanların kostümsüz halleri...

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Ne oldu sana? Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler şaşkına uğradı
Ne oldu sana? Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler şaşkına uğradı

Rolleri için girmedikleri hal kalmayan oyuncuların o halleri herkesi şaşkına çevirdi. Hayranı olduğu ünlüleri bile tanıyamayan izleyici, özellikle Süper Kahramanlar'a hayat veren isimleri şaşkınlıkla izledi. Filmlerde canlandırdıkları karakterlerle kimi dünyanın en popüler oyuncusu olurken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı. İşte ünlülerin rolleri için büründüğü o halleri...

Ne oldu sana? Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler şaşkına uğradı
Ne oldu sana? Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler şaşkına uğradı

Carice van Houten

Ne oldu sana? Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler şaşkına uğradı
Ne oldu sana? Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler şaşkına uğradı

Ryan Reynolds

Ne oldu sana? Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler şaşkına uğradı
Ne oldu sana? Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler şaşkına uğradı

Brad Pitt

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