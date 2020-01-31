Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan büyüdü, kocaman oldu! Arka Sokaklar'ın yıldızlarının...
Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın bu evliliklerinden bir çocukları olmuştu. Ardından ünlü çift yollarını ayırdı. Fakat ayrılığa daha fazla dayanamadılar ve yeniden barıştılar. Bu süreçte oğulları Murathan büyüdü kocaman oldu. Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş çocuklarıyla sosyal medya hesaplarından sık sık fotoğraf paylaşıyor. İşte başta Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan olmak üzere ünlülerin çocukları...
Arka Sokaklar dizisinde tanışıp evlenen Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş bu evliklerinde oğulları Murathan'ı kucaklarına aldı. Murathan şimdi 10 yaşında kocaman bir çocuk. Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğullarını görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik olmak üzere ünlülerin çocukları.