Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan büyüdü, kocaman oldu! Arka Sokaklar'ın yıldızlarının...

Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın bu evliliklerinden bir çocukları olmuştu. Ardından ünlü çift yollarını ayırdı. Fakat ayrılığa daha fazla dayanamadılar ve yeniden barıştılar. Bu süreçte oğulları Murathan büyüdü kocaman oldu. Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş çocuklarıyla sosyal medya hesaplarından sık sık fotoğraf paylaşıyor. İşte başta Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan olmak üzere ünlülerin çocukları...

31.01.2020 09:48 - Son Güncelleme: 31.01.2020 10:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





