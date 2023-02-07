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Demet Akalın önce “Kuzum geldi” deyip duyurdu! Ardından depreme sessiz kalan sanatçılara tepki gösterdi! Sosyal medyadan destek yağdı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremde toplam 2 bin 921 kişi hayatını kaybetti. 15 bin 834 kişini yaralandığı depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Birçok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından yardım çağrılarında bulunarak binlerce kişinin sesi oldu. Milyonlarca takipçi sayısına ulaşan bazı ünlü isimler ise sessiz kaldı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla bu isimlere tepki gösterdi. Öte yandan "Kuzenlerimin kurtulduğuna bile sevinemedim" diyerek takipçileriyle dertleşen Akalın, deprem bölgesindeki öğretmen yeğenini uçaktan alıp, Gölcük'te bulunan evine getirdiğini duyurdu. İşte o paylaşımlar...

takvim.com.tr
07.02.2023 18:29 - Son Güncelleme: 07.02.2023 18:29
Demet Akalın önce “Kuzum geldi” deyip duyurdu! Ardından depreme sessiz kalan sanatçılara tepki gösterdi! Sosyal medyadan destek yağdı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Demet Akalın önce “Kuzum geldi” deyip duyurdu! Ardından depreme sessiz kalan sanatçılara tepki gösterdi! Sosyal medyadan destek yağdı

10 ilde etkili olan depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Binlerce binanın yıkımına, çok sayıda vatandaşın ölümüne ve yaralanmasına neden olan depreme dair yardım mesajları sosyal medyada paylaşıldı.

Demet Akalın önce “Kuzum geldi” deyip duyurdu! Ardından depreme sessiz kalan sanatçılara tepki gösterdi! Sosyal medyadan destek yağdı

Birçok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından yardım çağrılarında bulunarak, enkaz altındakilerin adreslerini paylaşarak binlerce kişinin sesi oldu.

Demet Akalın önce “Kuzum geldi” deyip duyurdu! Ardından depreme sessiz kalan sanatçılara tepki gösterdi! Sosyal medyadan destek yağdı

Ancak milyonlarca takipçi sayısına ulaşan bazı ünlü isimler, sosyal medyada sessiz kalmayı tercih etti.

Demet Akalın önce “Kuzum geldi” deyip duyurdu! Ardından depreme sessiz kalan sanatçılara tepki gösterdi! Sosyal medyadan destek yağdı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla bu isimlere tepki gösterdi.

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