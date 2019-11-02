Gamze Özçelik Sudan'da! Kimileri de Cadılar Bayramı'nda... Arka Sokaklar'ın eski yıldızı...
Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde ekranlara damgasını vuran Gamze Özçelik, daha sonra ekranlardan elini eteğini çekti. Kendini daha sade bir hayata adayın ve Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran Gamze Özçelik, tüm ünlülerin Cadılar Bayramı kutladığı hafta, Sudan'a gitti. Gamze Özçelik'in Sudan'daki görüntülerine yorum ve beğeni yağdı. Öte yandan Gamze Özçelik'in yine kendisi gibi eski bir oyuncu olan eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı.
02.11.2019 18:14
- Son Güncelleme: 02.11.2019 18:33
Önceki akşam Türkiye'de de Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar, birbirinden farklı kostüm ve kıyafetlerle partilere katıldı.
Öte yandan Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı. İşte başta Uğur Pektaş olmak üzere ünlüllerin değişimleri.
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