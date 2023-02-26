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Haberler Magazin Kemal Sunal'ın Hatice'siydi... Şark Bülbülü'nün güzeli Ayşen Cansev’in son haline bakın sosyal medya ikiye bölündü: "Yıllar acımamış"

Kemal Sunal'ın Hatice'siydi... Şark Bülbülü'nün güzeli Ayşen Cansev’in son haline bakın sosyal medya ikiye bölündü: "Yıllar acımamış"

Kemal Sunal'ın Hatice'siydi... Şark Bülbülü'nün güzeli Ayşen Cansev'in son haline bakın, sosyal medya ikiye bölündü. Kimileri, "Yeşilçam yıldızına yıllar acımamış" derken kimileri ise "Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş" yorumları yapıyor. yorumları yapılıyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Ayşen Cansev ve Sırrı Elitaş gibi usta isimlerinde yer aldığı Şark Bülbülü filmi Türk sinemasının vazgeçilmez komedi filmleri arasında yer alıyor. Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden biri olan Şark Bülbülü'nde Hatice rolünü canlandıran Ayşen Cansev herkesi şaşırttı. İşte Kemal Sunal'ın Hatice'si Ayşen Cansev'in son hali...

26.02.2023 09:15 - Son Güncelleme: 26.02.2023 09:23
Kemal Sunal’ın Hatice’siydi... Şark Bülbülü’nün güzeli Ayşen Cansev’in son haline bakın sosyal medya ikiye bölündü: Yıllar acımamış

"YILLAR ACIMAMIŞ"

Kemal Sunal'ın Hatice'siydi... Şark Bülbülü'nün güzeli Ayşen Cansev'in son haline bakın sosyal medya ikiye bölündü.

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Kemal Sunal’ın Hatice’siydi... Şark Bülbülü’nün güzeli Ayşen Cansev’in son haline bakın sosyal medya ikiye bölündü: Yıllar acımamış

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden ve her yayınlandığında milyonları ekran başına kilitleyen Şark Bülbülü filminde kameralara karşısına geçen Ayşen Cansev, Şaban'ın gönlünü kaptırdığı Hatice rolünü canlandırmıştı. Bu rolüyle hafızalara kazınan Ayşen Cansev'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

Kemal Sunal’ın Hatice’siydi... Şark Bülbülü’nün güzeli Ayşen Cansev’in son haline bakın sosyal medya ikiye bölündü: Yıllar acımamış

ŞARK BÜLBÜLÜ'NÜN KONUSU

Başlık parasını toparlamak için İstanbul'a gelen Şaban'ın öyküsü anlatan filmde Zülfo Ağa, Şaban'ın beşik kertmesi Hatice'ye göz koyar. Bu yüzden Şaban'ı da köyden kovar. Şaban da yüklü miktardaki başlık parasını kazanmak için İstanbul'a gitmek zorunda kalır. İstanbul'da şöhreti yakalayan Şaban hem köyüne Ağa olarak döner hem de geçmişin intikamını alır.

Kemal Sunal’ın Hatice’siydi... Şark Bülbülü’nün güzeli Ayşen Cansev’in son haline bakın sosyal medya ikiye bölündü: Yıllar acımamış

İşte başta efsane filmin utangaç ve güzel aşığı Ayşen Cansev'in zaman içindeki değişimi. Asıl adı Nergis Cansevdi. 1974 yılında SES mecmuası 3. güzeli seçildi. Şark Bülbülü olmak üzere Yeşilçam'da 10'dan fazla filmde yer aldı.

Kemal Sunal’ın Hatice’siydi... Şark Bülbülü’nün güzeli Ayşen Cansev’in son haline bakın sosyal medya ikiye bölündü: Yıllar acımamış

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı.

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