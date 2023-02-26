Kemal Sunal'ın Hatice'siydi... Şark Bülbülü'nün güzeli Ayşen Cansev’in son haline bakın sosyal medya ikiye bölündü: "Yıllar acımamış"
Kemal Sunal'ın Hatice'siydi... Şark Bülbülü'nün güzeli Ayşen Cansev'in son haline bakın, sosyal medya ikiye bölündü. Kimileri, "Yeşilçam yıldızına yıllar acımamış" derken kimileri ise "Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş" yorumları yapıyor. yorumları yapılıyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Ayşen Cansev ve Sırrı Elitaş gibi usta isimlerinde yer aldığı Şark Bülbülü filmi Türk sinemasının vazgeçilmez komedi filmleri arasında yer alıyor. Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden biri olan Şark Bülbülü'nde Hatice rolünü canlandıran Ayşen Cansev herkesi şaşırttı. İşte Kemal Sunal'ın Hatice'si Ayşen Cansev'in son hali...
"YILLAR ACIMAMIŞ"
Kemal Sunal'ın Hatice'siydi... Şark Bülbülü'nün güzeli Ayşen Cansev'in son haline bakın sosyal medya ikiye bölündü.
Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden ve her yayınlandığında milyonları ekran başına kilitleyen Şark Bülbülü filminde kameralara karşısına geçen Ayşen Cansev, Şaban'ın gönlünü kaptırdığı Hatice rolünü canlandırmıştı. Bu rolüyle hafızalara kazınan Ayşen Cansev'in son halini görenler gözlerine inanamadı.
ŞARK BÜLBÜLÜ'NÜN KONUSU
Başlık parasını toparlamak için İstanbul'a gelen Şaban'ın öyküsü anlatan filmde Zülfo Ağa, Şaban'ın beşik kertmesi Hatice'ye göz koyar. Bu yüzden Şaban'ı da köyden kovar. Şaban da yüklü miktardaki başlık parasını kazanmak için İstanbul'a gitmek zorunda kalır. İstanbul'da şöhreti yakalayan Şaban hem köyüne Ağa olarak döner hem de geçmişin intikamını alır.
İşte başta efsane filmin utangaç ve güzel aşığı Ayşen Cansev'in zaman içindeki değişimi. Asıl adı Nergis Cansevdi. 1974 yılında SES mecmuası 3. güzeli seçildi. Şark Bülbülü olmak üzere Yeşilçam'da 10'dan fazla filmde yer aldı.