Kemal Sunal'ın Hatice'siydi... Şark Bülbülü'nün güzeli Ayşen Cansev’in son haline bakın sosyal medya ikiye bölündü: "Yıllar acımamış"

ŞARK BÜLBÜLÜ'NÜN KONUSU

Başlık parasını toparlamak için İstanbul'a gelen Şaban'ın öyküsü anlatan filmde Zülfo Ağa, Şaban'ın beşik kertmesi Hatice'ye göz koyar. Bu yüzden Şaban'ı da köyden kovar. Şaban da yüklü miktardaki başlık parasını kazanmak için İstanbul'a gitmek zorunda kalır. İstanbul'da şöhreti yakalayan Şaban hem köyüne Ağa olarak döner hem de geçmişin intikamını alır.