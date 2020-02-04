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Gamze Özçelik evini satıp Afrika'da su kuyuları açtırdı mı? İddialar hakkında yanıt geldi

Kurduğu Umuda Koşanlar Yardım Derneği ile sadece Türkiye değil, dünyadaki ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşan eski oyuncu Gamze Özçelik'in, Göztepe'deki evini satıp Afrika'da yüzlerce su kuyusu açtırdığı iddia edildi. Survivor 2020 yarışmacıları arasında bulunan Uğur Pektaş ile evli olan 37 yaşındaki Gamze Özçelik, iddialara yanıt verdi.

04.02.2020 17:59 - Son Güncelleme: 04.02.2020 18:58
Gamze Özçelik evini satıp Afrika'da su kuyuları açtırdı mı? İddialar hakkında yanıt geldi

Survivor 2020'de yarışmacısı Uğur Pektaş ile evli olan Gamze Özçelik'in Göztepe'deki evini 400 bin TL'ye sattığı, bu parayla Afrika'da yüzlerce su kuyusu açtığı iddia edildi. Her kuyuya da bir şehidimizin adını verdiği öne sürüldü

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Gamze Özçelik evini satıp Afrika'da su kuyuları açtırdı mı? İddialar hakkında yanıt geldi

Bir dönemin gözde oyuncularından olan Gamze Özçelik, uzun zaman önce mesleğini tamamen bırakıp maneviyata yönelmişti.

Gamze Özçelik evini satıp Afrika'da su kuyuları açtırdı mı? İddialar hakkında yanıt geldi

Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak ihtiyaç sahipleri için canla başla mücadele veren Özçelik, pek çok insanın gönlünde taht kurmuştu.

Gamze Özçelik evini satıp Afrika'da su kuyuları açtırdı mı? İddialar hakkında yanıt geldi

EVİNİ SATTI, SU KUYULARI AÇTIRDI

Gamze Özçelik hakkında, Göztepe'de bulunan yaklaşık 400 bin TL değerindeki evini sattığı ve o parayla Afrika'da su kuyuları açtırdığı iddiaları gündeme gelmişti.

Gamze Özçelik evini satıp Afrika'da su kuyuları açtırdı mı? İddialar hakkında yanıt geldi

"DOĞRU DEĞİL"

Her kuyuya da bir şehidimizin adını verdiği iddia edilen Özçelik, kendisi hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

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