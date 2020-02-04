Gamze Özçelik evini satıp Afrika'da su kuyuları açtırdı mı? İddialar hakkında yanıt geldi

Survivor 2020'de yarışmacısı Uğur Pektaş ile evli olan Gamze Özçelik'in Göztepe'deki evini 400 bin TL'ye sattığı, bu parayla Afrika'da yüzlerce su kuyusu açtığı iddia edildi. Her kuyuya da bir şehidimizin adını verdiği öne sürüldü