Doğa Rutkay deprem sonrası acı kareyi paylaştı enkazdaki o detay yürekleri sızlattı: "İzi asla silinmeyecek bu yaranın..."
Doğa Rutkay deprem sonrası acı kareyi paylaştı enkazdaki o detay yürekleri sızlattı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem asrın felaketini yaşattı. Ülkemiz enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için canla başla çalışıyor. Depremin üstünden saatlar geçerken göçük altından gelen kurtuluş haberleri de umutları tazeliyor. Instagram hesabından paylaşım yapan Doğa Rutkay, o fotoğraf karesi ile dikkat çekti. "Hepimiz göçük altındayız , çıkabilmek ne mümkün… Akın akın akan göz yaşları ve yurdunu yuvasını düşünmeksizin , uykusuz, aç, üşüyerek elini taşın altına koyan onbinlerce insan." diyen Doğa Rutkay'ın paylaşımındaki saat iç sızlattı.
09.02.2023 11:42 - Son Güncelleme: 09.02.2023 11:52
"İZİ ASLA SİLİNMEYECEK BU YARANIN..."
Doğa Rutkay deprem sonrası acı kareyi paylaştı enkazdaki o detay yürekleri sızlattı.
6 Şubat günü saat sabaha karşı 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem ile asrın felaketini yaşayan ülkemiz enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için canla başla çalışıyor.
Deprem sonrası ünlüler de peş peşe paylaşımlar yapıyor. Hem destek hem de geçmiş olsun mesajlarıyla dolan sosyal medyada Doğa Rutkay'dan gelen o kare dikkat çekti.