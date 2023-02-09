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Haberler Magazin Doğa Rutkay deprem sonrası acı kareyi paylaştı enkazdaki o detay yürekleri sızlattı: "İzi asla silinmeyecek bu yaranın..."

Doğa Rutkay deprem sonrası acı kareyi paylaştı enkazdaki o detay yürekleri sızlattı: "İzi asla silinmeyecek bu yaranın..."

Doğa Rutkay deprem sonrası acı kareyi paylaştı enkazdaki o detay yürekleri sızlattı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem asrın felaketini yaşattı. Ülkemiz enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için canla başla çalışıyor. Depremin üstünden saatlar geçerken göçük altından gelen kurtuluş haberleri de umutları tazeliyor. Instagram hesabından paylaşım yapan Doğa Rutkay, o fotoğraf karesi ile dikkat çekti. "Hepimiz göçük altındayız , çıkabilmek ne mümkün&hellip; Akın akın akan göz yaşları ve yurdunu yuvasını düşünmeksizin , uykusuz, aç, üşüyerek elini taşın altına koyan onbinlerce insan." diyen Doğa Rutkay'ın paylaşımındaki saat iç sızlattı.

09.02.2023 11:42 - Son Güncelleme: 09.02.2023 11:52
Doğa Rutkay deprem sonrası acı kareyi paylaştı enkazdaki o detay yürekleri sızlattı: İzi asla silinmeyecek bu yaranın...

"İZİ ASLA SİLİNMEYECEK BU YARANIN..."

Doğa Rutkay deprem sonrası acı kareyi paylaştı enkazdaki o detay yürekleri sızlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Doğa Rutkay deprem sonrası acı kareyi paylaştı enkazdaki o detay yürekleri sızlattı: İzi asla silinmeyecek bu yaranın...

6 Şubat günü saat sabaha karşı 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem ile asrın felaketini yaşayan ülkemiz enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için canla başla çalışıyor.

Doğa Rutkay deprem sonrası acı kareyi paylaştı enkazdaki o detay yürekleri sızlattı: İzi asla silinmeyecek bu yaranın...

Depremin üstünden saatlar geçerken göçük altından gelen kurtuluş haberleri de umutları tazeliyor.

Doğa Rutkay deprem sonrası acı kareyi paylaştı enkazdaki o detay yürekleri sızlattı: İzi asla silinmeyecek bu yaranın...

Peş peşe gelen mucize haberleri anbean takip edilirken ortaya çıkan görüntüler de yürek sızlatıyor.

Doğa Rutkay deprem sonrası acı kareyi paylaştı enkazdaki o detay yürekleri sızlattı: İzi asla silinmeyecek bu yaranın...

Deprem sonrası ünlüler de peş peşe paylaşımlar yapıyor. Hem destek hem de geçmiş olsun mesajlarıyla dolan sosyal medyada Doğa Rutkay'dan gelen o kare dikkat çekti.

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