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Müge Anlı'ya, hamile olan sevgilisini aramak için çıkacağını belirtmişti! Kuşum Aydın'ın fotoğrafı şoke etti

Kuşum Aydın, gerçek adıyla Muharrem Aydın Uğurlular, geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya çıkma kararı aldığını açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştı. Müge Anlı'ya, hamile olduğunu iddia eden sevgilisini aramak için çıkmak istediğini belirten Kuşum Aydın, son haliyle herkesi şoke etmişti. Genç yaşta geçirdiği estetik operasyonları nedeniyle bambaşka birisi haline dönen Kuşum Aydın, çocukluk fotoğrafıyla takipçilerini bir kez daha şaşırttı. İşte Müge Anlı ve kuşum Aydın başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

05.05.2020 18:10 - Son Güncelleme: 05.05.2020 18:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





