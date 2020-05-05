Müge Anlı'ya, hamile olan sevgilisini aramak için çıkacağını belirtmişti! Kuşum Aydın'ın fotoğrafı şoke etti
Kuşum Aydın, gerçek adıyla Muharrem Aydın Uğurlular, geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya çıkma kararı aldığını açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştı. Müge Anlı'ya, hamile olduğunu iddia eden sevgilisini aramak için çıkmak istediğini belirten Kuşum Aydın, son haliyle herkesi şoke etmişti. Genç yaşta geçirdiği estetik operasyonları nedeniyle bambaşka birisi haline dönen Kuşum Aydın, çocukluk fotoğrafıyla takipçilerini bir kez daha şaşırttı. İşte Müge Anlı ve kuşum Aydın başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...
Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri anne babalarının kendilerine bıraktığı bayrağı gururla taşıyor. 'Kuşum Aydın' olarak tanınan şarkıcı, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.
Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular, üniversitede okurken tanıştığı ve o dönem kendisinden hamile olduğunu iddia eden İsviçreli sevgilisini bulmak için Müge Anlı'ya başvuracağını açıklamıştı. Son günlerde magazin camiasında adından sıkça söz ettiren Kuşum Aydın, Instagram hesabından yayınladığı çocukluk fotoğrafıyla herkesi şaşırttı. İşte Başta Müge Anlı ve Kuşum Aydın olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...