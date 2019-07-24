Gamze Özçelik bir kez daha Kamerun'da: Rabbim seni mazlumun duasında, yetimin gülüşünde buldum

Son dönemde adı sık sık yurt dışında yaptığı yardımlarla gündeme gelen Gamze Özçelik, bir kez daha yardıma ihtiyacı olanlara koştu. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile birçok ülkede yardıma muhtaç insanlara yardım götüren Gamze Özçelik, Kamerun'da çocuklarla bir araya geldi. Özçelik o anları Instagram hesabından paylaştı. Özçelik paylaşımının altına, "Beni masum gönüllerde arayın diyen Rabbim.. Seni mazlumun duasında, yetimin gülüşünde buldum. Artık senden büyük sevgili, yolundan büyük sevda yoktur bize..." notunu düştü.

24.07.2019 17:50 - Son Güncelleme: 24.07.2019 17:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





