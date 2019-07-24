Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşkına çevirdi

Kültür-sanat yaşantısıyla bilinen 2.Abdülhamid ile Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuları arasında olan Adile Naşit arasındaki bağı duyanları şaşırtıyor. Tiyatro kökenli bir sinema oyuncusu olan Adile Naşit 11 Aralık 1987 yılında hayatını kaybetmişti. Hababam Sınıfı'nın sevecen Hafize Anası, çoğu filmde Münir Özkul'un eşi ve dönemin çocuklarının Uykudan Önce Masalcı Teyze'si olan efsane oyuncu, kendine has gülüşü ve canlandırdığı 'anne' karakterleriyle gönüllere taht kurmuştu. Adile Naşit, her yıl olduğu gibi bu yıl da ölüm yıl dönümünde anılıyor. Osmanlı Devleti'nin 34. hükümdarı ve 113. İslam halifesi Sultan II. Abdülhamid Han, Osmanlı Devleti'nin en çok merak edilen ve araştırılan sultanı oldu. Abdülhamid Han, 33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı İmparatorluğu topraklarına birçok hizmette bulunmuş, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü.

24.07.2019 19:36 - Son Güncelleme: 24.07.2019 19:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





