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Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşkına çevirdi

Kültür-sanat yaşantısıyla bilinen 2.Abdülhamid ile Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuları arasında olan Adile Naşit arasındaki bağı duyanları şaşırtıyor. Tiyatro kökenli bir sinema oyuncusu olan Adile Naşit 11 Aralık 1987 yılında hayatını kaybetmişti. Hababam Sınıfı'nın sevecen Hafize Anası, çoğu filmde Münir Özkul'un eşi ve dönemin çocuklarının Uykudan Önce Masalcı Teyze'si olan efsane oyuncu, kendine has gülüşü ve canlandırdığı 'anne' karakterleriyle gönüllere taht kurmuştu. Adile Naşit, her yıl olduğu gibi bu yıl da ölüm yıl dönümünde anılıyor. Osmanlı Devleti'nin 34. hükümdarı ve 113. İslam halifesi Sultan II. Abdülhamid Han, Osmanlı Devleti'nin en çok merak edilen ve araştırılan sultanı oldu. Abdülhamid Han, 33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı İmparatorluğu topraklarına birçok hizmette bulunmuş, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü.

24.07.2019 19:36 - Son Güncelleme: 24.07.2019 19:46
Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşkına çevirdi

Bir yanda Osmanlı Devleti'nin son günlerine tanıklık eden 2.Abdülhamid, diğer yanda Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit. Bu iki isim arasında ne gibi bir bağ olabilir?

Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşkına çevirdi

Kültür dünyasına yatkınlığı ile biliniyor 2.Abdülhamid. Sanatın her dalına özel ilgi duyan, gösterimeleri takip eden ve kendisi de müzik yapan liderlerden biri.

Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşkına çevirdi

İLK KEZ TANIKLIK EDECEKSİNİZ

Yıldız Sarayı Mabeyn-i Hümâyun odalarından birinde Sultan II. Abdülhamid'in kullandığı piyano. Yaklaşık tarih 19.yy sonları.

Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşkına çevirdi

Yıldız Sarayı Tiyatrosu ve II. Abdülhamid'in locası

Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşkına çevirdi

2.Abdülhamid'in sanat dolu kişiliğini ortaya çıkaran kanıtlardan.

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