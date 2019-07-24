Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Selin Yeninci kimdir bu fotoğraflarla şoke etti!
ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Selin Yeninci oldukça merak ediliyor. Dizi de Saniye rolünü oynayan başarılı oyuncu beğeni topluyor. 16 Ocak 1988 doğumlu olan Selin Yeninci özel yaşamındaki hali ile adeta sosyal medyayı sallarken ünlü oyuncuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İlk oyunculuk deneyimini Vicdan adlı dizide Hande karakteri ile yaşayan Selin Yeninci şimdi ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rüzgar estiriyor. 1.64 metre boyunda, 52 kilo ve Oğlak burcu olan Selin Yeninci'nin fotoğrafları ise herkesi şaşırttı...
SELİN YENİNCİ KİMDİR?
Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Üniversiteden mezun olduktan sonra Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarda yer aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise Vicdan adlı dizide Hande karakteri ile yaşayan Selin Yeninci şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci, 1.64 metre boyunda, 52 kilo ve Oğlak burcudur.
Selin Yeninci'nin rol aldığı diziler ve filmler:
2018 – Nasipse Adayız (Arzu) (Sinema Filmi)
2018 – Bir Zamanlar Çukurova (Saniye) (TV Dizisi)
2018 – Avlu (Merve) (TV Dizisi)
2017 – Yüz Yüze (Melisa) (TV Dizisi)
2016 – Kaçın Kurası (Neşe) (TV Dizisi)
2016 – Rengarenk (TV Dizisi)
2014 – Toz Ruhu (Neslihan) (Sinema Filmi)
2014 – Olur Olur (Ebru) (Sinema Filmi)
2014 – Vicdan (Hande) (TV Dizisi)