Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Selin Yeninci kimdir bu fotoğraflarla şoke etti!

ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Selin Yeninci oldukça merak ediliyor. Dizi de Saniye rolünü oynayan başarılı oyuncu beğeni topluyor. 16 Ocak 1988 doğumlu olan Selin Yeninci özel yaşamındaki hali ile adeta sosyal medyayı sallarken ünlü oyuncuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İlk oyunculuk deneyimini Vicdan adlı dizide Hande karakteri ile yaşayan Selin Yeninci şimdi ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rüzgar estiriyor. 1.64 metre boyunda, 52 kilo ve Oğlak burcu olan Selin Yeninci'nin fotoğrafları ise herkesi şaşırttı...

24.07.2019 17:41 - Son Güncelleme: 24.07.2019 17:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





