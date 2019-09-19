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Gamze Özçelik bir döndü, pir döndü! Arka Sokaklar dizisi ile ekrana damgasını vurmuştu...

Bir dönem Arka Sokaklar dizisi ve Uğur Pektaş ile olan evliliğiyle ekranlara damga vuran Gamze Özçelik, daha sonra ekranlardan elini eteğini çekmişti. Gözler önünde olmadığı süre zarfında Uğur Pektaş'la yeniden barışan ve Umuda Koşanlar Derneği ile çalışmalara başlayan Gamze Özçelik bir döndü, pir döndü. Kendi koleksiyonunu çıkaran 37 yaşındaki Gamze Özçelik'in özel hayatı yakın mercek altında. Eşinden, çocuğuna her detay merak edilen Gamze Özçelik , koleksiyonu için özellikle kendi yaşam tarzına vurgu yaptığını belirtti...

19.09.2019 13:33 - Son Güncelleme: 19.09.2019 13:42
Gamze Özçelik bir döndü, pir döndü! Arka Sokaklar dizisi ile ekrana damgasını vurmuştu...

Tesettüre girdikten sonra kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik, moda dünyasına adım attı. Özçelik, bir markayla ortaklaşa yaptığı özel tasarım kıyafetlerini bizzat kendisi tanıttı.

Gamze Özçelik bir döndü, pir döndü! Arka Sokaklar dizisi ile ekrana damgasını vurmuştu...

"GÜZEL ÖRTMESİNE DİKKAT ETTİK"

Özel koleksiyonunu düzenlenen lansmanla tanıtan Özçelik, kıyafetlerin rahat olmasına dikkat ettiğini anlattı. Ünlü isim "Özellikle kendi giyebileceğim şeyler yapmak istedim. Dışarı çıkarken de kendi bayan arkadaşlarımlayken de rahat giyebileceğim, keyif alacağım ama çok da gösterişli olmayan sade kıyafetler, dış giyimler hazırlamaya çalıştık. Güzel örtmesine dikkat ettik. En önemli dikkat ettiğimiz buydu" dedi.

Gamze Özçelik bir döndü, pir döndü! Arka Sokaklar dizisi ile ekrana damgasını vurmuştu...

"GİY-ÇIK" PARÇALARI BULUNUYOR

Özçelik'in imzasını taşıyan koleksiyonda etnik figürler, çiçek ve hayvan desenleriyle bezenmiş elbiseler, kimono, kaftan, trençkot ve "giy- çık" parçalar bulunuyor.

Gamze Özçelik bir döndü, pir döndü! Arka Sokaklar dizisi ile ekrana damgasını vurmuştu...

Umuda Koşanlar Derneği ile Afrika'daki çocuklar için yardım çalışmalarını sürdüren Gamze Özçelik'in özel hayatı merak ediliyor.

Gamze Özçelik bir döndü, pir döndü! Arka Sokaklar dizisi ile ekrana damgasını vurmuştu...

En çok merak edilen ise Uğur Pektaş ile olan evliğinden olan oğlu Murathan.

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