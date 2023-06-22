Gamze Erçel enişteyi paylaştı! ’’Müstakbel damat’’ Hande Erçel 6 aydır birlikte olduğu sevgilisi Hakan Sabancı’yı aileye soktu!

Hande Erçel yaklaşık 6 aydır birlikte olduğu sevgilisi Hakan Sabancı ile kardeşi Gamze Erçel ve eşini bir araya getirdi. 4 kişilik aile pozu veren çiftler sosyal medyayı salladı. Paylaşımı görenler ''Müstakbel damat'' yorumunda bulundu. Erçel Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çift önceleri birlikte görünmekten çekinmişti. Aşkın ilk kareleri ise geçtiğimiz Ocak ayında verilmişti. Bir mekanda arkadaşlarının yaş günü partisinde eğlenen çiftin yan yana ilk görüntüsü sosyal medyayı sallamıştı. İşte detaylar...