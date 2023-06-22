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Haberler Magazin Geniş Aile'nin Zekai'siydi Bora Akkaş'ın eşi Oben Akkaş'ın karnı burnunda plaj keyfi! Bodrum tatiline çıktılar denizden çıkınca canı karpuz çekti

Geniş Aile'nin Zekai'siydi Bora Akkaş'ın eşi Oben Akkaş'ın karnı burnunda plaj keyfi! Bodrum tatiline çıktılar denizden çıkınca canı karpuz çekti

Bora Akkaş'ın eşi Oben Akkaş'ın karnı burnunda plaj keyfi! Bodrum tatiline çıktılar, denizden çıkan Oben Akkaş'ın canı karpuz çekti. Sıcak havanın gelmesiyle ünlüler denizin ve güneşin tadını çıkarmak için soluğu tatil beldelerinde aldı. Kimi otelde, kimi yazlık evinde kimi ise teknede keyif yaptığı anlarla dikkat çekti. Geniş Aile'nin Zekai'si olarak hafızalara kazınan 32 yaşındaki Bora Akkaş, eşi Oben Akkaş ile doğumu günler kala tatile çıktı.

22.06.2023 08:52 - Son Güncelleme: 22.06.2023 09:03
Geniş Aile’nin Zekai’siydi Bora Akkaş’ın eşi Oben Akkaş’ın karnı burnunda plaj keyfi! Bodrum tatiline çıktılar denizden çıkınca canı karpuz çekti

Geniş Aile'nin Zekai'siydi Bora Akkaş'ın eşi Oben Akkaş'ın karnı burnunda plaj keyfi! Bodrum tatiline öıkan çiftten Oben Akkaş'ın canı denzden çıkınca karpuz çekti.

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Geniş Aile’nin Zekai’siydi Bora Akkaş’ın eşi Oben Akkaş’ın karnı burnunda plaj keyfi! Bodrum tatiline çıktılar denizden çıkınca canı karpuz çekti

Oyuncu Bora Akkaş, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile 2023'ün şubat ayında Milano'da nikâh masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftt şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Geniş Aile’nin Zekai’siydi Bora Akkaş’ın eşi Oben Akkaş’ın karnı burnunda plaj keyfi! Bodrum tatiline çıktılar denizden çıkınca canı karpuz çekti

Bora Akkaş, sekiz aylık hamile eşi Oben Alkan ile önceki gün Bodrum Ortakent'teki bir plajda görüntülendi. Doğuma sayılı günler kala çift, deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

Geniş Aile’nin Zekai’siydi Bora Akkaş’ın eşi Oben Akkaş’ın karnı burnunda plaj keyfi! Bodrum tatiline çıktılar denizden çıkınca canı karpuz çekti

SERİN SULARA DALDILAR

Mekanın iskelesine çıkan çift, kendilerini serin sulara bıraktı. Deniz içerisinde sohbet eden ikili, kısa süren deniz sefası sonrası iskeleden çıkarak, şezlongun yolunu tuttu. Bu sırada Oben Alkan'ın görevlilerden karpuz istediği görüldü.

Geniş Aile’nin Zekai’siydi Bora Akkaş’ın eşi Oben Akkaş’ın karnı burnunda plaj keyfi! Bodrum tatiline çıktılar denizden çıkınca canı karpuz çekti

ÜNLÜLER TATİLDE...

İşte başta Bora Akkaş ve eşi Oben Akkaş olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin tatil görüntüleri...

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