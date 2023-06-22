Geniş Aile’nin Zekai’siydi Bora Akkaş’ın eşi Oben Akkaş’ın karnı burnunda plaj keyfi! Bodrum tatiline çıktılar denizden çıkınca canı karpuz çekti

Oyuncu Bora Akkaş, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile 2023'ün şubat ayında Milano'da nikâh masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftt şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.