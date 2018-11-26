Deren Talunun estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız! Deren Talu kimdir? İşte ünlülerin estetiksiz halleri

Deren Talu'nun estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız! Deren Talu kimdir? İşte ünlülerin estetiksiz halleri
Deren Talu magazin gündemine bomba gibi bir haberle düştü. Bir kanalda yayınlanan evlilik programında ünlü olan Sinem Umaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm gözler Deren Talu'ya yöneldi. Peki, Deren Talu kimdir? 22 yaşındaki Deren Talu'nun estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte magazin dünyasının ünlü isimlerinin estetikli ve estetiksiz halleri...
26 Kasım 2018 Pazartesi, 13:52:03
Güncelleme: 16:16:19
İŞTE ÜNLÜLERİN ESTETİKSİZ HALLERİ VE GEÇİRDİKLERİ DEĞİŞİMLER...
Dilan Çiçek Deniz
2014 Elidor Miss Turkey ikinci güzeli seçilen Çukur'un Sena'sı model Dilan Çiçek Deniz'in eski hali görenlere 'Bu resmen dolandırıcılık' dedirtiyor.
Sık sık hiç estetiğinin olmadığını dile getiren 2014 Türkiye 2. güzeli Dilan Çiçek Deniz'i, sosyal medyaya düşen fotoğrafları ele verdi.
Burun ve dişlerine estetik, kaşlarına dövme, göğüslerine silikon yaptıran güzelin estetiksiz fotoğrafları kullanıcılar tarafından defalarca paylaşıldı.
23 yaşındaki Deniz kısa zaman önce oyunculuğa atıldı. Çiçeği burnunda oyuncu, hakkında çıkan estetik yaptırdığı haberlerini de yalanlamıştı. Genç model, şu sıralar Çukur dizisinde boy gösteriyor.
Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde 1 yıldır birlikte olduğu Furkan Andıç'tan ayrılmasıyla gündeme gelmişti.