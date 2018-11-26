Deren Talunun estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız! Deren Talu kimdir? İşte ünlülerin estetiksiz halleri

Deren Talu'nun estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız! Deren Talu kimdir? İşte ünlülerin estetiksiz halleri

Deren Talu magazin gündemine bomba gibi bir haberle düştü. Bir kanalda yayınlanan evlilik programında ünlü olan Sinem Umaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm gözler Deren Talu'ya yöneldi. Peki, Deren Talu kimdir? 22 yaşındaki Deren Talu'nun estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte magazin dünyasının ünlü isimlerinin estetikli ve estetiksiz halleri...

26 Kasım 2018 Pazartesi, 13:52:03 Güncelleme: 16:16:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





