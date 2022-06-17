Galatasaraylı yıldız Muslera'nın üçüncü çocuğuyla ilk fotoğrafı hastane odasından! Eşi Patricia'yı görenler şokta: "Ebru Şahin'in ablası gibi"

"DOĞUM GÜNÜME HAYATIN BANA VEREBİLECEĞİ EN GÜZEL ŞEYLE BAŞLAMAK"

Sevincini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Muslera, "Bu doğum gününe, hayatın bana verebileceği en güzel şeyle başlamak için daha iyi bir yol, hoşgeldin DOMINIQUE, birlikte geçirdiğimiz her an ve sahip olduğumuz güzel aile için Patricia'ya teşekkür ederim!! SENİ SEVİYORUM. Mesajlar ve iyi hisler için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.