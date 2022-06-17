Galatasaraylı yıldız Muslera'nın üçüncü çocuğuyla ilk fotoğrafı hastane odasından! Eşi Patricia'yı görenler şokta: "Ebru Şahin'in ablası gibi"
Galatasaraylı yıldız Muslera'nın üçüncü çocuğuyla ilk fotoğrafı hastane odasından! Muslera'nın eşi Patricia'yı görenler şaştı kaldı, "Ebru Şahin'in ablası gibi" yorumları havada uçuştu. Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, yeniden baba oldu. Muslera ve Patricia Callero çifti 3. çocuklarına Dominique ismini verdi. İşte Muslera ve eşinin üçüncü çocuklarıyla gelen ilk karesi...
"EBRU ŞAHİN'İN ABLASI GİBİ"
Galatasaraylı yıldız Muslera'nın üçüncü çocuğuyla ilk fotoğrafı hastane odasından! Eşi Patricia'yı görenler şaştı kaldı, sosyal medyada, "Ebru Şahin'in ablası gibi" yorumları yapıldı.
Galatasaray'a transfer olduktan sonra Patricia Callero ile evlenen Fernando Muslera, yeniden baba olmanın sevincini yaşadı. Muslera ve Patricia Callero çifti kızlarına Dominique ismini verdi.
"DOĞUM GÜNÜME HAYATIN BANA VEREBİLECEĞİ EN GÜZEL ŞEYLE BAŞLAMAK"
Sevincini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Muslera, "Bu doğum gününe, hayatın bana verebileceği en güzel şeyle başlamak için daha iyi bir yol, hoşgeldin DOMINIQUE, birlikte geçirdiğimiz her an ve sahip olduğumuz güzel aile için Patricia'ya teşekkür ederim!! SENİ SEVİYORUM. Mesajlar ve iyi hisler için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.