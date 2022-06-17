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Haberler Magazin Emine Ün’ün ailesinde güzellik genetik! Kardeşi Duygu güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Ablasını gölgede bıraktı

Emine Ün’ün ailesinde güzellik genetik! Kardeşi Duygu güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Ablasını gölgede bıraktı

Emine Ün'ün kardeşi ablasını solladı! Ünlü oyuncu Emine Ün sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, kardeşi Duygu ve kızı Duru ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni alırken Emine Ün'ün kardeşi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Ünlü oyuncunun paylaşımına, "Ailede çirkin yok sanırım", "Hepsi birbirinden güzel" yorumları yapılırken Emine Ün'ün kardeşi iltifat yağmuruna tutuldu. Öte yandan abla-kardeşin benzerliği de dikkat çekti. İşte Emine Ün'ün sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

17.06.2022 11:07 - Son Güncelleme: 17.06.2022 11:07
Emine Ün’ün ailesinde güzellik genetik! Kardeşi Duygu güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Ablasını gölgede bıraktı

Emine Ün'ün kardeşi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

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Emine Ün’ün ailesinde güzellik genetik! Kardeşi Duygu güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Ablasını gölgede bıraktı

Ünlü oyuncunun paylaşımına, "Ailede çirkin yok sanırım", "Hepsi birbirinden güzel" yorumları yapılırken Emine Ün'ün kardeşi iltifat yağmuruna tutuldu. Öte yandan abla-kardeşin benzerliği de dikkat çekti.

Emine Ün’ün ailesinde güzellik genetik! Kardeşi Duygu güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Ablasını gölgede bıraktı

İşte Emine Ün başta olmak üzere ünlü isimler ve kardeşleri...

Emine Ün’ün ailesinde güzellik genetik! Kardeşi Duygu güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Ablasını gölgede bıraktı

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Emine Ün’ün ailesinde güzellik genetik! Kardeşi Duygu güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Ablasını gölgede bıraktı

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