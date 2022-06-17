Cansu Tosun da bikini sezonunu açtı! Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun oğlu Marsel'in kraliçesi oldu sosyal medya yıkıldı
Cansu Tosun da bikini sezonunu açtı! Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun oğlu Marsel'in kraliçesi oldu sosyal medya yıkıldı. Ünlülerden 2022 yaz tatili kareleri gelmeye başladı. 2018 yılında Erkan Kolçak Köstendil ile nikah masasına oturan oyuncu Cansu Tosun da yazı getiren ünlülerden. Sosyal medyada oğlu Marsel'in tacını taktığı bikinili fotoğraflarını paylaşan Cansu, takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
17.06.2022 12:01 - Son Güncelleme: 17.06.2022 12:08
Cansu Tosun da bikini sezonunu açtı! Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun oğlu Marsel'in kraliçesi oldu sosyal medya yıkıldı
Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil 2018'de evlenmiş, oğulları Marsel de 2020'de dünyaya gelmişti.