Galatasaraylı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara hamile iddiası ortalığı karıştırdı! Hem de o isimden! Sonunda resmen açıkladı
Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi, geldiği ilk günden beri gündemde. Daha önce de özel hayatıyla gündeme gelen Wanda Nara ve Mauro Icardi geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmışlardı. Şimdilerde de bir dargın bir barışık ilişkilerine devam eden çiftin akıbeti ne olacak merak konusu. Ancak gelin görün ki Wanda Nara hakkında iddiaların ardı arkası bir türlü kesilmiyor. Şimdi de, Nara'nın hamile olduğu ancak bu ismin Icardi olmadığı iddia edildi. İşte haberin detayları...
12.10.2022 09:03 - Son Güncelleme: 12.10.2022 09:03
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, ülkesinde yaptığı itirafla bir kez daha gündem olmayı başardı.
Geçtiğimiz haftalarda Wanda Nara, Mauro Icardi'den ayrıldığını açıklamıştı. Nara açıklamasında, "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim." ifadelerini kullanmıştı.
İKİSİ DE ALDATTI
İddialara göre Wanda Nara yıldız futbolcuyu şarkıcı L-Gante ile, Icardi'nin ise Wanda Nara'yı Arjantinli aktris China Suarez ile aldattığı öne sürülmüştü. Ancak ikili çocukları için ayrılık kararını gözden geçirmekten yana tavır koymuştu.