15 yaşındayken evden ayrıldı! Selami Şahin’in itirafları yürek sızlattı! “Çok fakirdik” diyen Selami Şahin’in hikayesi...
Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Seninle Başım Dertte, Alışmak Sevmekten Zor gibi şarkılarla hafızalara kazınan Selami Şahin, Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. 50 yılı aşkın sanat hayatı hakkında açıklamalarda bulunan Şahin, tüm Türkiye tarafından tanınma hikayesini anlattı. Çocukluğuna da değinen Şahin'in yaşadıkları herkesi hüzünlendirdi. İşte Selami Şahin'in o açıklamaları...
12.10.2022 01:45 - Son Güncelleme: 12.10.2022 01:45
Türk müzisyen, besteci ve söz yazarı Selami Şahin, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Seninle Başım Dertte, Alışmak Sevmekten Zor gibi şarkılarla hafızalara kazındı.
Ceyda Düvenci'nin programına konuk olan Şahin, "Akıllı insanlar mutlu yaşar. Ben 38 yıldır evliyim, iki oğlum bir kızım var. Çocuklarımla arkadaş gibiyiz. Eşim benim için çok önemli. Bence insan, kendisine yapılmasını istemediği şeyi, başkasına yapmamalıdır" dedi.