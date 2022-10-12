15 yaşındayken evden ayrıldı! Selami Şahin’in itirafları yürek sızlattı! “Çok fakirdik” diyen Selami Şahin’in hikayesi...

Ceyda Düvenci'nin programına konuk olan Şahin, "Akıllı insanlar mutlu yaşar. Ben 38 yıldır evliyim, iki oğlum bir kızım var. Çocuklarımla arkadaş gibiyiz. Eşim benim için çok önemli. Bence insan, kendisine yapılmasını istemediği şeyi, başkasına yapmamalıdır" dedi.