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Haberler Magazin 15 yaşındayken evden ayrıldı! Selami Şahin’in itirafları yürek sızlattı! “Çok fakirdik” diyen Selami Şahin’in hikayesi...

15 yaşındayken evden ayrıldı! Selami Şahin’in itirafları yürek sızlattı! “Çok fakirdik” diyen Selami Şahin’in hikayesi...

Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Seninle Başım Dertte, Alışmak Sevmekten Zor gibi şarkılarla hafızalara kazınan Selami Şahin, Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. 50 yılı aşkın sanat hayatı hakkında açıklamalarda bulunan Şahin, tüm Türkiye tarafından tanınma hikayesini anlattı. Çocukluğuna da değinen Şahin'in yaşadıkları herkesi hüzünlendirdi. İşte Selami Şahin'in o açıklamaları...

12.10.2022 01:45 - Son Güncelleme: 12.10.2022 01:45
15 yaşındayken evden ayrıldı! Selami Şahin’in itirafları yürek sızlattı! “Çok fakirdik” diyen Selami Şahin’in hikayesi...

Türk müzisyen, besteci ve söz yazarı Selami Şahin, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Seninle Başım Dertte, Alışmak Sevmekten Zor gibi şarkılarla hafızalara kazındı.

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15 yaşındayken evden ayrıldı! Selami Şahin’in itirafları yürek sızlattı! “Çok fakirdik” diyen Selami Şahin’in hikayesi...

Kariyeriyle sık sık gündem olan sanatçı, şimdi ise özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

15 yaşındayken evden ayrıldı! Selami Şahin’in itirafları yürek sızlattı! “Çok fakirdik” diyen Selami Şahin’in hikayesi...

Ceyda Düvenci'nin programına konuk olan Şahin, "Akıllı insanlar mutlu yaşar. Ben 38 yıldır evliyim, iki oğlum bir kızım var. Çocuklarımla arkadaş gibiyiz. Eşim benim için çok önemli. Bence insan, kendisine yapılmasını istemediği şeyi, başkasına yapmamalıdır" dedi.

15 yaşındayken evden ayrıldı! Selami Şahin’in itirafları yürek sızlattı! “Çok fakirdik” diyen Selami Şahin’in hikayesi...

"15 YAŞINDA EVDEN AYRILDIM"
İstanbul'a ilk gelişinde yaşadıklarına da değinen Şahin, şunları söyledi: "Çok fakirdik, köyümüzde su ve elektrik yoktu. 15 yaşında evden ailemin rızasını alarak tahta bir bavulla tek başıma ayrıldım.

15 yaşındayken evden ayrıldı! Selami Şahin’in itirafları yürek sızlattı! “Çok fakirdik” diyen Selami Şahin’in hikayesi...

İlkokul öğretmenimin 'Sesin çok güzel, günün birinde şarkıcı olursun' yorumuyla, şarkıcı olmak için Antakya, İskenderun, Adana ve Ankara'ya gittim. Bir sene dolmadan 'Burada şarkıcı olunmaz' diyerek 16 yaşında İstanbul'a geldim"

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