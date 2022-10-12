Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel sünnet derisinden sonra ayı kanı arıyor! Hızını alamadı ’ifşa ederim evli adamlar...’

Görgüzel; "Bu et, kemik yok olacak gidecek, önemli olan bizim ruhani benliğimiz. İyi hissettiğim her şeyi paylaşmayı seviyorum. Sesimi de makyajımı da paylaşıyorum. 40 yaşında çocuk doğurmuş bir kadın olarak kendi bedenine saygı duyup bunu da paylaşmayı seviyorum. Bu teşhir amaçlı değil. Bu iyi bir şey. Benim bedenimden eğer ki başka insanlar etkileniyorsa ben o insanın namusunu korumak zorunda değilim. Ben, o namuslu olacak diye kendimi kapamak zorunda değilim. O kendi beynini kapatacak bana insan gözüyle bakacak. O insanları takmayacağım, saygı duymayacağım" ifadelerini kullanmıştı.