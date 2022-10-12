Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel sünnet derisinden sonra ayı kanı arıyor! Hızını alamadı 'ifşa ederim evli adamlar...'
2014 yılında nikah masasına oturduğu Hamdi Alkan ile mart ayında evliliklerini noktalamıştı Görgüzel. Ünlü çiftin boşanmasının ardından birçok iddia ortaya atılmıştı. Bir taraftan Selen Görgüzel'in tiyatrodaki öpüşme sahnesi nedeniyle boşandıkları iddia edilirken diğer taraftan ise Hamdi Alkan'ın annesi hastayken ünlü şarkıcının partiye katıldığı ve bu nedenle ayrıldıkları ileri sürülmüştü. Çiftin ayrılıkları sonrasında Görgüzel, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sünnet derisi sayesinde güzelleştiğini açıklayan Selen Görgüzel, bu kez de ayı kanı arıyor.
Yönetmen Hamdi Alkan (55) ile sekiz yıl süren evliliğini geçtiğimiz mart ayında tek celsede sonlandıran Selen Görgüzel, boşanma sonrası gündemden düşmüyor. Tartışma yaratacak açıklamalarda bulunan 43 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, evlilikle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"FEYZALSINLAR, ALDATILMAZLAR"
Bikinili fotoğrafını paylaştıktan sonra aldığı olumsuz yorumlar sorulan Selen Görgüzel, hakkındaki eleştirilere; "Ben hiç aldatılmadım. Ne güzel sporumuzu yapıyoruz, sağlıklı besleniyoruz, iyi görünüyoruz. Böyle yorum yazanlar feyz alıp kendilerine baksınlar. Aldatılmazlar işte ondan sonra, böyle yağlı göbekli gezmezler" diye yanıt vermişti.
Görgüzel; "Bu et, kemik yok olacak gidecek, önemli olan bizim ruhani benliğimiz. İyi hissettiğim her şeyi paylaşmayı seviyorum. Sesimi de makyajımı da paylaşıyorum. 40 yaşında çocuk doğurmuş bir kadın olarak kendi bedenine saygı duyup bunu da paylaşmayı seviyorum. Bu teşhir amaçlı değil. Bu iyi bir şey. Benim bedenimden eğer ki başka insanlar etkileniyorsa ben o insanın namusunu korumak zorunda değilim. Ben, o namuslu olacak diye kendimi kapamak zorunda değilim. O kendi beynini kapatacak bana insan gözüyle bakacak. O insanları takmayacağım, saygı duymayacağım" ifadelerini kullanmıştı.
Bir süredir kariyerine şarkıcılıkla devam eden Selen Görgüzel, önceki gün Nişantaşı Citys'teydi. Güzelliğini annesine ve babasına borçlu olduğunu söyleyen şarkıcı, daha güçlü ve dinç olmak için yaptıracağı tedaviyle duyanları şaşırttı.