Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sinin eski halinden eser yok! Pelin Ermiş'i görenler yorum yağmuruna tuttu: "Beşir ne kaybettiğine dön bir bak"
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sinin eski halinden eser yok! Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisi oyuncuları yıllar geçse de gündemden düşmüyor. Dizide Cemile karakterini canlandıran Pelin Ermiş son haliyle dikkat çekti. Yata pozu veren ve sere serpe uzanan Ermiş'in iddialı pozunu görenler "Beşir kaybettiğine dön bir bak", "Cemile artık eski Cemile değil" gibi yorumlarda bulundu. İşte Pelin Ermiş'in son hali...
31.10.2022 10:23 - Son Güncelleme: 31.10.2022 10:30
"BEŞİR NE KAYBETTİĞİNE DÖN BİR BAK"
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sinin eski halinden eser yok! Pelin Ermiş'i görenler yorum yağmuruna tuttu.
Aşkı Memnu son bölüm 2010 yılında ekranlara gelmişti. Yıllar geçse de dizi oyuncuları gündem olmaya devam ediyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan Pelin Ermiş'in paylaşımları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.
Ermiş'in son halini görenler "Beşir kaybettiğine dön bir bak", "Cemile artık eski Cemile değil" gibi yorumları yapıyor.