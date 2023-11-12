Galatasaraylı Lucas Torreira körkütük aşık! Devrim Özkan’la ev hallerini ilk kez yayınlayıp dostu düşmanı çatlattı: Sen benim en iyi yerimsin!

Uzun bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'dan geçen günlerde beklenen hamle gelmiş ve ünlü çift sonunda aşklarını dosta düşmana duyurmuştu. İlan-ı aşklarıyla günlerce magazin gündeminde yer alan ikiliden Torreira, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve sevgilisiyle ev hallerini peş peşe yayınladı. "Sen benim en iyi yerimsin" diyen yıldız futbolcunun paylaşımına eklediği romantik not dikkat çekerek "Torreira körkütük aşık" dedirtti. İşte o paylaşım...