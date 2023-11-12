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Galatasaraylı Lucas Torreira körkütük aşık! Devrim Özkan’la ev hallerini ilk kez yayınlayıp dostu düşmanı çatlattı: Sen benim en iyi yerimsin!

Uzun bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'dan geçen günlerde beklenen hamle gelmiş ve ünlü çift sonunda aşklarını dosta düşmana duyurmuştu. İlan-ı aşklarıyla günlerce magazin gündeminde yer alan ikiliden Torreira, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve sevgilisiyle ev hallerini peş peşe yayınladı. "Sen benim en iyi yerimsin" diyen yıldız futbolcunun paylaşımına eklediği romantik not dikkat çekerek "Torreira körkütük aşık" dedirtti. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 11:21 Güncelleme 12 Kasım 2023, 11:30
Galatasaraylı Lucas Torreira körkütük aşık! Devrim Özkan’la ev hallerini ilk kez yayınlayıp dostu düşmanı çatlattı: Sen benim en iyi yerimsin! 1

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddialarıyla sık sık gündem geldi. Ancak her iki isim de konuyla ilgili uzun bir süre sessizliklerini korudu.

Galatasaraylı Lucas Torreira körkütük aşık! Devrim Özkan’la ev hallerini ilk kez yayınlayıp dostu düşmanı çatlattı: Sen benim en iyi yerimsin! 2

Geçen günlerde suskunluklarını bozan ikili, aşklarını dosta düşmana duyurdu.

Galatasaraylı Lucas Torreira körkütük aşık! Devrim Özkan’la ev hallerini ilk kez yayınlayıp dostu düşmanı çatlattı: Sen benim en iyi yerimsin! 3

Torreira, yeni dizisinin çekimlerine başlayan sevgilisi Devrim Özkan'a çiçek yollayarak jest yaptı ve çiçeğin fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

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