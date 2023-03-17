Özcan Deniz'in nikahından hiç görülmemiş kareler! 22 yaş küçük eşi Samar Dadgar boy boy paylaştı yorumları sınırlandırdı
Özcan Deniz'in nikahından hiç görülmemiş kareler! 22 yaş küçük eşi Samar Dadgar boy boy paylaştı, yorumları sınırlandırdı. 20 Ocak'ta birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy'deki evlerinde sade bir nikâh töreni ile evlenen çiftten Samar Dadgar Instagram paylaşımlarıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde gelinlik ve damatlıkla romantik pozlarını paylaşan Samar Dadgar ile Özcan Deniz'in nikahından yeni kareler geldi. Dadgar'ın yorumları sınırlandırması dikkatlerden kaçmadı.
17.03.2023 15:39 - Son Güncelleme: 17.03.2023 15:50
Özcan Deniz'in nikahından hiç görülmemiş kareler! 22 yaş küçük eşi Samar Dadgar boy boy paylaştı, yorumları sınırlandırdı.
Deniz, boşanmanın ardından aradığı mutluluğu kendisinden 24 yaş küçük genç modacı Samar Dadgar'da buldu.
BALAYI DÖNÜŞÜ GÖRÜNTÜLENDİLER!
Yurda dönen çift, havalimanında görüntülendi. Mutlulukları yüzünden okunan ikili "Dostlarımız ve aile arasında küçük bir tören tercih ettik. İyi dilekleriniz için teşekkür ederiz" diye konuştu.Annesinin, İranlı güzeli istemediği yönündeki haberler hakkında konuşan Deniz, "Bunlar ailevi sorunlarımız" dedi.