Galatasaraylı Icardi görse kahrolur! Sahnede başkasıyla öpüşen Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez'le bir araya geldi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, bir kez daha magazin dünyasının gündeminde! Ama bu sefer, Icardi'nin kalbini sızlatacak cinsten bir olayla! Wanda Nara, geçtiğimiz gün sahnede bir başkasıyla öpüşürken görüntülenmişti. Bu olay daha magazin gündemindeyken Wanda Nara, eski eşi Maxi Lopez ile bir araya gelince, ortalık iyice karıştı.