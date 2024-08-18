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Galatasaraylı Icardi görse kahrolur! Sahnede başkasıyla öpüşen Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez'le bir araya geldi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, bir kez daha magazin dünyasının gündeminde! Ama bu sefer, Icardi'nin kalbini sızlatacak cinsten bir olayla! Wanda Nara, geçtiğimiz gün sahnede bir başkasıyla öpüşürken görüntülenmişti. Bu olay daha magazin gündemindeyken Wanda Nara, eski eşi Maxi Lopez ile bir araya gelince, ortalık iyice karıştı.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 20:51 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 20:51
Galatasaraylı Icardi görse kahrolur! Sahnede başkasıyla öpüşen Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez’le bir araya geldi 1

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, bir kez daha magazin dünyasının gündeminde! Ama bu sefer, Icardi'nin kalbini sızlatacak cinsten bir olayla! Wanda Nara, geçtiğimiz gün sahnede bir başkasıyla öpüşürken görüntülenmişti. Bu olay daha magazin gündemindeyken Wanda Nara, eski eşi Maxi Lopez ile bir araya gelince, ortalık iyice karıştı.

Galatasaraylı Icardi görse kahrolur! Sahnede başkasıyla öpüşen Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez’le bir araya geldi 2

Wanda Nara, her zaman olduğu gibi yine magazin manşetlerinin yıldızı olmayı başardı.

Galatasaraylı Icardi görse kahrolur! Sahnede başkasıyla öpüşen Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez’le bir araya geldi 3

İnişli çıkışlı ilişkileri ayrılıkta biten ve mutsuz halleri dikkat çeken Icardi'yi yıkacak bir paylaşımlar peş peşe geldi.

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