Sinem Kobal, Pınar Altuğ, Çağla Şıkel, Hadise! 20 kişilik listede 6 parmaklı olan da var; İşte ünlülerin ayak numaraları...

Son dönemde magazin dünyasında büyük ses getiren ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir konu, ünlü isimlerin ayak numaraları oldu. Hande Erçel, Beren Saat, Pınar Altuğ ve Çağla Şıkel gibi popüler isimlerin ayak numaraları hakkındaki iddialar, takipçilerini adeta şoke etti. Özellikle bazı ünlüler için dillendirilen 46 numara gibi oldukça büyük ayak numaraları, bu söylentilerin gerçek olup olmadığı konusunda merak uyandırdı. Peki, gerçekten ünlüler bu kadar büyük ayaklara mı sahip? Sosyal medyada fırtınalar koparan bu iddiaların arka planında neler var? Ünlü isimlerin ayak numaralarıyla ilgili tüm detayları ve merak edilen gerçekleri keşfetmek için bu konunun derinlemesine incelendiği yazımızı kaçırmayın!