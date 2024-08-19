Sinem Kobal, Pınar Altuğ, Çağla Şıkel, Hadise! 20 kişilik listede 6 parmaklı olan da var; İşte ünlülerin ayak numaraları...

Son dönemde magazin dünyasında büyük ses getiren ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir konu, ünlü isimlerin ayak numaraları oldu. Hande Erçel, Beren Saat, Pınar Altuğ ve Çağla Şıkel gibi popüler isimlerin ayak numaraları hakkındaki iddialar, takipçilerini adeta şoke etti. Özellikle bazı ünlüler için dillendirilen 46 numara gibi oldukça büyük ayak numaraları, bu söylentilerin gerçek olup olmadığı konusunda merak uyandırdı. Peki, gerçekten ünlüler bu kadar büyük ayaklara mı sahip? Sosyal medyada fırtınalar koparan bu iddiaların arka planında neler var? Ünlü isimlerin ayak numaralarıyla ilgili tüm detayları ve merak edilen gerçekleri keşfetmek için bu konunun derinlemesine incelendiği yazımızı kaçırmayın!
Magazin dünyası, ünlülerin ayak numaraları ile çalkalanıyor! Özellikle Hande Erçel, Beren Saat, Pınar Altuğ ve Çağla Şıkel gibi popüler isimlerin ayak numaraları hakkında yapılan konuşmalar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. 46 numara gibi alışılmadık derecede büyük bir rakamın bazı ünlülerde bulunduğu iddiaları, hayranlarını şaşkına çevirdi. Bu iddialar ne kadar doğru? İşte tüm merak edilenlerin yanıtı ve ünlülerin gerçek ayak numaralarına dair detaylar…
Beren Saat'in ayakları Aşk-ı Memnu dizisiyle gündeme gelmişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Beren Saat'in ayağında 6 parmak saydı.
Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ayakları da kısa sürede gündem oldu.